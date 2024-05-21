環宇珠算閃算賽 只花十幾秒答題驚豔眾人

學員在十幾秒內完成閃算題目，出完題同時答題，而且答案準確，驚艷在場的觀眾。（記者孫愛薇╱攝影）

「環宇珠算珠心算檢定及獎學金頒獎典禮」19日在金山灣區 文教中心舉辦。環宇珠算學術學會頒發獎狀，獎牌或獎盃及獎學金給獲獎學生，總計有400多位學生與家長參與。現場舉辦心算閃算比賽，由檢定最優秀的15名學生參賽，學員在十幾秒內完成閃算題目，準確的答題與心算速度，令在場學生家長的鼓掌叫好。

環宇珠算學術學會會長謝秀枝表示，今年參加珠算及心算檢定的學生達到500人次，通過率達八成，是歷年來參與較多的人次。尤其有兩位非常優秀的學生，分別是達到珠算12段檢定的錢納森（Jonathan Qian）與13段檢定Leina ikeda。她指出，檢定非常之難，兩位學員能通過實屬不易，顯見在北加 學員有非常優異的表現，也期待未來能出現獲得珠算最高段15段的學生。

謝秀枝說，今年是慶祝學會成立十周年，學員人數在這一年增加不少，也有新加入的老師。她特別感謝所有珠算老師的付出與努力。

現場來賓雲集，駐舊金山文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、庫比蒂諾市議員魏虹、僑務委員呂玉貞、聖荷西台灣同鄉聯誼會會長馬蒨君、北加州 台灣文化體育協會會長張志仰、矽谷國際傑人會會長吳文一等多位來賓出席。

典禮上由加州眾議員羅達倫致贈感謝狀給予老師們，庫比蒂諾市議員魏虹代表頒發。

會上表揚四位即將從高中畢業的學員王睿謙、徐祤庭、林妤珊與陳皓雪。四位學員皆從孩童時期學習珠心算，即將在今年成為大學新鮮人，謝秀枝為四位學生分別戴上象徵結業的黑色畢業帽。