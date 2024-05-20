「價值萬元珠寶被偷」 屋崙小區6周3起入室盜竊

市民傑弗斯（Angela Jeffers）衣櫃內價值一萬的珠寶被盜。（電視新聞截圖）

東灣屋崙 紅木高地（Redwood Heights）社區萊因哈特路（Reinhardt Drive），過去六周內發生三起入室盜竊案。市民傑弗斯（Angela Jeffers）衣櫃內價值一萬的珠寶被盜，其中包括一條心形的金項鍊，上面印有「媽媽」字樣，這是兒子送給她的禮物。

KTVU電視台的報導說，根據鄰居透露，所有案件均在白天發生，作案時間是周一到周三的中午到下午4時之間。小偷蒙面作案，迅速破門而入，幾分鐘內就偷走珠寶。兩名嫌疑人很年輕，大約十幾歲到二十出頭。

最近一起盜竊發生於13日下午3時30分。兩個竊賊跳過圍欄，撬開傑弗斯家的後門，登堂入室。隨後，監控錄像顯示，雖然警報聲響起，但兩個穿著連體衫帽的賊人，跳上一年黑色的寶馬BMW，從容離開。其中一人身穿深色衣服，手中拿著一個枕套。傑弗斯說，這是從她的臥室拿出來的，用來裝偷走的珠寶。她的衣櫃內，價值一萬的珠寶被擄走，其中有一條心形的金項鍊，是兒子送給她的禮物，上面寫著「媽媽」兩字。

傑弗斯說，當她接到家中被盜的電話警報時，正在上班。 她感覺無能為力，儘管家中安裝很多安全警報設施和警告標誌，竊賊毫不在乎。「他們就這樣闖進我家，拿走我的東西，好像沒什麼問題一樣，這太可怕了。他們也可以晚上來盜竊，誰來阻止？什麼時候才能停止？我現在感到非常焦慮。」

鄰居艾伯特（Matt Albert）曾目睹小偷破門而入、駕車離開。他曾大聲叫喊，但無濟於事。居民們說，當地發生多起汽車被撬事件，現在，犯罪已升級到光天化日之下，當著目擊者的面公然入室盜竊。他們懷疑，由於小區靠近13號和580號高速公路，賊人作案可快速逃跑，所以頻繁在當地下手。大家希望，市政府安裝車牌讀取器並指派巡警。屋崙警方證實三起案件，但並未透露太多細節。