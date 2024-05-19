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東華醫院社區健康同樂日 免費健檢

記者楊逸辰/舊金山報導
東華醫院18日舉辦慶祝125周年的免費社區健康同樂日，提供多項免費健康檢查及諮詢服務。（記者楊逸辰/攝影）
東華醫院18日舉辦慶祝125周年的免費社區健康同樂日，提供多項免費健康檢查及諮詢服務。（記者楊逸辰/攝影）

東華醫院18日在舊金山華埠地鐵站「白蘭站」的站上庭園舉辦慶祝125周年的免費社區健康同樂日活動，該活動也是該醫院為慶祝5月亞太裔傳統月而舉辦。

東華醫院在現場安排專家和醫生，幫社區成員免費檢查血糖、血壓、骨質密度、身高體重指數等生理指數；還設置心臟諮詢、肝臟諮詢、藥物諮詢、營養諮詢等健康諮詢處，回答社區居民的問題。

這次活動中，和東華醫院合作的許多健康社區組織也來到現場擺攤，包括安樂居和安老自助處等照顧長者的組織、舊金山公共健康部門等官方衛生組織、舊金山衛生保險諮詢和提倡專案等健康保險組織。現場參與者能在豐富的活動中獲取健康知識、為自己的健康危險做出準備，並考慮自己健康的未來。5月也是美國的心理健康月，舊金山的行為健康服務中心在現場開設攤位，提供治療精神健康或藥物濫用的服務諮詢。

東華醫院市場經理柳靜宜表示，今年的健康同樂日活動規模是歷年來最大，將所有東華醫院能夠聯繫到的健康資源集中起來，形成了完整的社區資源網絡。她說，「我們現在在每個科室、每個不同的健康方面都有不少專業的社區組織和我們合作，推廣健康知識和信息」。

柳靜宜提出，現在舊金山的華人社區仍然需要更多的醫療資源，如果有更多資源將會更好，他們期待更多的醫生加入東華醫院。這次活動也展現了華人健康社區組織的充分合作，「其他社區組織的活動我們東華醫院也都會去支持」。

關於精神健康，柳靜宜表示，東華醫院網站每月都會發出特別的精神健康文章，歡迎大眾登錄東華醫院的官方網站查看。今年是東華醫院創立125周年，柳靜宜表示，東華醫院未來將擴大服務，為更多的華人社區提供更先進的醫療服務。

東華醫院市場經理柳靜宜。（記者楊逸辰/摄影）
東華醫院市場經理柳靜宜。（記者楊逸辰/摄影）
東華醫院18日舉辦慶祝125周年的免費社區健康同樂日，提供多項免費健康檢查及諮詢...
東華醫院18日舉辦慶祝125周年的免費社區健康同樂日，提供多項免費健康檢查及諮詢服務。（記者楊逸辰/攝影）

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