凱芯家庭日 邀華裔繪本作家說故事
凱芯文教基金會18日在門洛公園（Menlo Park）舉辦亞太裔傳統月「AAPI家庭日2024：文化、傳統與愛的慶祝活動」，今年以愛為出發點，廣邀８位華裔兒童繪本作家為孩童說故事，現場有兒童手作攤位、夜市遊戲區、精采舞台表演，並頒發青年志工獎學金，現場湧入超過500人次共襄盛舉。
家庭日活動安排「嘉年華遊戲 」，提供孩童體驗夜市風格的趣味遊戲，套圈圈、彈珠遊戲、釣魚及摸麻將等，猶如回到台灣夜市遊玩，只要參加便可贏得獎品帶回家，讓參加的孩童驚喜不斷。為鼓勵孩童參與故事繪本創作，主辦方安排「小作家書展」，由國中小學孩童創作屬於出獨一無二的故事內容；舞台上表揚這一年來為基金會服務的青年領袖志工，感謝他們的付出與努力，青年志工不僅獲頒服務獎狀外，還依照服務時數獲得獎學金。
家庭日邀請多位華裔兒童繪本作家擺設攤位與說故事，其中有中美混血背景插畫設計Anna Wong，以中美兩種截然不同文化為靈感創作「DOUBLY LUCKY: The Auspicious Life」及「DOUBLY HAPPY: ABCs for ABCs」；台美雙語作家Crystal Z. Lee，創作小說「Love and Other Moods」以及童書「A Unicorn Named Rin」；台裔繪本作家Gloria Y.C. Hsu長期關注環境與生態保護，作品有「超級幫手: 海灘救援隊」以及今年新作「超級幫手: 蜜蜂救援隊」。
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）表示，去年基金會舉辦第一屆AAPI家庭日，吸引超過1500人次參與活動，今年非常高興能再次舉辦AAPI家庭日，為華裔社區提供一個平台，讓所有家庭齊聚一堂，慶祝傳統文化，並與下一代分享對文化的熱愛。
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