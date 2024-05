凱芯家庭日 邀華裔繪本作家說故事

主辦單位搬出台灣款夜市打彈珠,讓在灣區的孩童感受濃濃夜市風。(記者孫愛薇/攝影)

凱芯文教基金會18日在門洛公園(Menlo Park)舉辦亞太裔傳統月「AAPI家庭日2024:文化、傳統與愛的慶祝活動」,今年以愛為出發點,廣邀8位華裔 兒童繪本作家為孩童說故事,現場有兒童手作攤位、夜市遊戲區、精采舞台表演,並頒發青年志工獎學金,現場湧入超過500人次共襄盛舉。

家庭日活動安排「嘉年華遊戲 」,提供孩童體驗夜市風格的趣味遊戲,套圈圈、彈珠遊戲、釣魚 及摸麻將等,猶如回到台灣夜市遊玩,只要參加便可贏得獎品帶回家,讓參加的孩童驚喜不斷。為鼓勵孩童參與故事繪本創作,主辦方安排「小作家書展」,由國中小學孩童創作屬於出獨一無二的故事內容;舞台上表揚這一年來為基金會服務的青年領袖志工,感謝他們的付出與努力,青年志工不僅獲頒服務獎狀外,還依照服務時數獲得獎學金。

家庭日邀請多位華裔兒童繪本作家擺設攤位與說故事,其中有中美混血背景插畫設計Anna Wong,以中美兩種截然不同文化為靈感創作「DOUBLY LUCKY: The Auspicious Life」及「DOUBLY HAPPY: ABCs for ABCs」;台美雙語作家Crystal Z. Lee,創作小說「Love and Other Moods」以及童書「A Unicorn Named Rin」;台裔繪本作家Gloria Y.C. Hsu長期關注環境與生態保護,作品有「超級幫手: 海灘救援隊」以及今年新作「超級幫手: 蜜蜂救援隊」。