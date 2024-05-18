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聖荷西體驗經濟 促市中心復甦

編譯組╱綜合報導
聖荷西市長馬漢（中）認為，「體驗經濟」可能促進聖荷西市中心疫情後的經濟復甦。（圖取自臉書）
聖荷西市長馬漢（中）認為，「體驗經濟」可能促進聖荷西市中心疫情後的經濟復甦。（圖取自臉書）

聖荷西市長馬漢(Mayor Matt Mahan)認為，將獨特體驗帶到聖荷西市中心，將可在疫情之後、提振市中心經濟。

聖荷西市中心歷史街區Fountain Alley區的一個「街區派對」(block party)，是今年春季、夏季與秋季在聖荷西市中心周邊，舉辦一系列每月活動的其中一個，目標是推動聖荷西市中心經濟活動。

目前，全國許多市中心、灣區與聖荷西市中心許多辦公室員工，仍未回到城市核心上班，促使聖荷西這個南灣最大城市持續尋找替代傳統經濟活動來源的方法。馬漢表示，民眾渴望社群，希望有機會面對面聚集、享受獨特經驗。

緩解聖荷西市中心疫情後低迷經濟的「體驗經濟」(experience economy)管道，包括喜劇俱樂部、現場劇院、表演廳、餐廳、夜總會等。

「城市活力研究所」(Urban Vibrancy Institute)正在不同社區舉辦街區派對，近期在歷史街區的活動，將可提供當地65家商家協助。

聖荷西商會主席托尼斯科特(Leah Toeniskoetter)表示，舉辦活動是對經濟成長的策略性投資。城市活力研究所與聖荷西政商界領袖期望，安全、乾淨、更具吸引力的活動與場所，將成為沒有太多辦公室員工的市中心，經濟復甦的成功關鍵。

此外，重視聖荷西市中心經濟活動，也可能有助於提高城市核心的安全。聖荷西代理警察局長喬瑟夫(Paul Joseph)指出，警局是安全組成的一部分，有更多社區引入市中心，代表著警局服務需求減少。

去年，前往聖荷西市中心的遊客人數增加。聖荷西市議員市議員托雷斯（Omar Torres）表示，聖荷西市中心人口正在增加。根據多倫多大學城市學院新報告，聖荷西中心遊客量增加28.2%，在北美排名第八。馬漢表示，活動場所創建者正在推動此一動量，並促進民眾享受獨特社交經驗，尤其在疫情之後。

聖荷西 疫情 投資

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