北聖荷西好市多 金條攤位「看多買少」

北聖荷西的好市多(Costco)終於也出現賣金條的攤位。（讀者提供）

北聖荷西的好市多 (Costco)終於也出現賣金條的攤位了，不過看的人多、購買的人少。當地民眾表示，金價 高，在Costco買金條雖然可以獲得會員2%至4%的回饋。但若金價沒辦法創新高，恐怕一買就賠錢，加上實體金條很難收藏，所以大部分的人都是逛逛看看而已。

全美的好市多到處都傳出有賣金條的攤位出現，有些華人 較多的地區還曾經有人一次買了好多條金條。不過矽谷這邊的好市多卻一直沒看到金條的出現。因此一出現金條，也在華人社群內引起討論。

當地華人盧佩正表示，她看到有金條的攤位時，覺得非常的新奇，因此特地湊上去看看。結果發現1盎司的金條是2419.99美元，比黃金現貨價格貴一點，加上17日一天內，黃金價格就從2377美元漲到2419美元，漲幅太劇烈，現在就買了實體金條，實在擔心會「套牢在高點」。

但也有網友在社群中開玩笑說，實體金條還是有特殊的價值，未來要「嫁女兒」的時候，就能直接拿出金條了。