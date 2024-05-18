春夏賞花趣 媽媽教室推花藝講座

和風花道協會主席陳良煒介紹日本花道藝術，體現自然與人的完美結合。（主辦單位提供）

媽媽教室負責人高玉麗說，人生就像一朵花，經常能享受蒔花弄草與雅致花朵相伴取得生活與心靈的平衡，必定能擁有快樂的人生。為了讓金山灣區 更多媽媽們能享受優雅花藝，5月24日將推出「喜迎和風花藝到我家」講座，邀來矽谷知名的和風花道協會（Wafu Ikebana Society）主席陳良煒，介紹日本花道藝術如何體現自然與人的完美結合暨和風花道創作原理與藝術表現。

她表示，陳良煒將以「客製化創藝」為大家精心設計出個人的作品，花材10美元，名額有限，報名的人當天只需要帶一把剪刀就能上課，課後可捧回美麗雅緻的盆花。

陳良煒1993年移居美國，1999年在和風會（Fusako Hoyrup）老師指導下開始花道之旅，目前擁有日本花道（Gakukan）學位，並是多個花道組織會員，例如和風花道協會、和風會加州 分會、國際日式插花舊金山 灣區分會、國際日式插花沙加緬度分會、舊金山灣區日式插花教師聯合會等。

她現為和風花道協會主席，並在佛利蒙聯合學區成人教育學院（Fremont Unified School District Adult Education）教授插花初級課程，除參與各個花道組織，陳良煒在各個花展上展示作品，例如加州和風會花道分會、庫比蒂諾和舊金山櫻花節、灣區花道教師聯合會、國際日式插花舊金山灣區分會以及舊金山De Young Museum舉辦的Bouquets to Art。

這項活動時間為5月24日上午10時至12時；地點在僑教中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）；連絡電話 408-252-7070。