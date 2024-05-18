我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

春夏賞花趣 媽媽教室推花藝講座

記者江碩涵╱聖荷西報導
和風花道協會主席陳良煒介紹日本花道藝術，體現自然與人的完美結合。（主辦單位提供）
和風花道協會主席陳良煒介紹日本花道藝術，體現自然與人的完美結合。（主辦單位提供）

媽媽教室負責人高玉麗說，人生就像一朵花，經常能享受蒔花弄草與雅致花朵相伴取得生活與心靈的平衡，必定能擁有快樂的人生。為了讓金山灣區更多媽媽們能享受優雅花藝，5月24日將推出「喜迎和風花藝到我家」講座，邀來矽谷知名的和風花道協會（Wafu Ikebana Society）主席陳良煒，介紹日本花道藝術如何體現自然與人的完美結合暨和風花道創作原理與藝術表現。

她表示，陳良煒將以「客製化創藝」為大家精心設計出個人的作品，花材10美元，名額有限，報名的人當天只需要帶一把剪刀就能上課，課後可捧回美麗雅緻的盆花。

陳良煒1993年移居美國，1999年在和風會（Fusako Hoyrup）老師指導下開始花道之旅，目前擁有日本花道（Gakukan）學位，並是多個花道組織會員，例如和風花道協會、和風會加州分會、國際日式插花舊金山灣區分會、國際日式插花沙加緬度分會、舊金山灣區日式插花教師聯合會等。

她現為和風花道協會主席，並在佛利蒙聯合學區成人教育學院（Fremont Unified School District Adult Education）教授插花初級課程，除參與各個花道組織，陳良煒在各個花展上展示作品，例如加州和風會花道分會、庫比蒂諾和舊金山櫻花節、灣區花道教師聯合會、國際日式插花舊金山灣區分會以及舊金山De Young Museum舉辦的Bouquets to Art。

這項活動時間為5月24日上午10時至12時；地點在僑教中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）；連絡電話 408-252-7070。

灣區 舊金山 加州

上一則

無限康糖靈及藍夢蜂膠皇 慶祝父親節買一送一

下一則

歷史拼圖／南加最久印第安博物館 馬爾基慶60年

延伸閱讀

好勵志 80歲日本翁自行車橫跨美國 舊金山騎至紐約

好勵志 80歲日本翁自行車橫跨美國 舊金山騎至紐約
北港媽祖來美遶境駐駕金山朝聖宮 政商名人動員迎接

北港媽祖來美遶境駐駕金山朝聖宮 政商名人動員迎接
北港媽祖分靈 舊金山媽祖廟是華埠文化特色

北港媽祖分靈 舊金山媽祖廟是華埠文化特色
灣區賣房 56%在2周內找到買家 房市升溫

灣區賣房 56%在2周內找到買家 房市升溫
媽祖文化瘋到美國 拓展另類外交

媽祖文化瘋到美國 拓展另類外交

熱門新聞

西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

2024-05-12 02:20
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬