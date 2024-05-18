華生來美追夢 展多元創新視角

香港學生的參展作品之一是從甘蔗渣中合成的納米纖維素對重金屬離子的吸附及生物膜生成研究。（記者張庭瑜/攝影）

2024年雷傑納隆國際科工博覽會（ISEF）吸引80多個國家或地區的1800多名優秀學子參加，包括台海兩岸四地的華人 學生，研究領域廣泛，從傳統文化到前沿科技，從生命科學到工程技術，展現多元視角和創新思維。

除了激烈的角逐，ISEF也是文化交流的盛會。展覽期間，許多身著民族特色服飾的各國學生齊聚一堂，通過科學的語言增進友誼，也為未來的國際科研合作奠定了基礎。

不少在美國求學的華人學生也加入參賽之列。許多家長不遠千里從美國各州趕來，只為支持孩子追逐科學的夢想。其中，來自南京的張女士就是其中一員，她的三個孩子全部入圍今年的ISEF，令她備感自豪。

中國派出31人代表團參賽，學生分別來自廣東、重慶、上海、北京、四川、湖南、浙江、江蘇等省市。來自台灣、香港 、澳門 、馬來西亞、新加坡等地的華人學生也加入這場科技盛宴。能夠參與競賽的選手，皆是層層選拔脫穎而出的佼佼者。參加ISEF的學生通常需要在地區、州或國家級別的科學競賽中獲得前三名或最高獎項，方能獲得參賽資格。

中國學生的參賽學科眾多，涵蓋行為科學、生物醫學工程、細胞和分子生物學、化學、工程、環境科學、材料科學、數學、微生物學、物理學和機器人等多個領域，展現了中國學生的多元才華和創新能力。

來自香港的11名學生參賽團隊，展示計算生物與生物信息學、能源，包括可持續材料與設計、環境工程、機器人與智能機器等領域的研究成果，課題包括MMRTD：針對癡呆症的多感官混合現實療法、適用於救護車的RFID交通控制系統 (MPRCS)、用果皮和幾丁質塗層製成的抗菌可食用一次性物品等。

來自澳門的參賽團隊有15人，展示基於深度學習的顯微鏡圖像分析、一步合成非晶態ZnP2複合陽極以促進鋰離子電池的快速充電性能、自主生態系統監測車等創新項目。