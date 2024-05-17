北港媽祖來美遶境駐駕金山朝聖宮 政商名人動員迎接

美國媽祖廟14日下午舉行參香典禮，擊鼓鳴鐘，儀式十分隆重。（記者江碩涵／攝影）

北港媽祖出巡美國三大城市，搭乘長榮航空出發，14日清晨順利抵達第一站舊金山 ，展開長達13天的美國遶境之旅。媽祖娘娘與千里眼和順風耳將軍一同出關，並駐駕在舊金山華埠美國媽祖廟「朝聖宮」，灣區 許多政商名人、虔誠信眾們都聚集在宮內進行參香典禮。

北港媽相隔多年後，第一次巡禮美國來看姊妹，並擴大為「美國遶境文化藝術節」，美國媽祖廟朝聖宮董事長顏榮利（左）和北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右）合影。（記者江碩涵／攝影）

北港媽祖14日起參加美國遶境之旅，第一站駐駕在舊金山至17日。北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，這是北港媽祖第一次坐飛機出國，也是北港媽祖第一次到舊金山分靈的朝聖宮「看姊妹」以及服務大舊金山灣區的信徒，舊金山朝聖宮是美國第一間分靈北港媽的廟宇，人要交流、神明也要交流。

美國媽祖廟14日下午舉行參香典禮，擊鼓鳴鐘，儀式十分隆重。（記者江碩涵／攝影）

1986年舊金山朝聖宮從北港朝天宮分靈，成為美國第一間供奉媽祖神像的廟宇，又稱美國媽祖廟。美國媽祖廟朝聖宮董事長顏榮利表示，過去每隔三、四年，朝聖宮分靈北港媽祖就會回到台灣的北港娘家，雙方情感深厚，相互交流也促進美國對台灣「宗教文化」的認識。

北港媽相隔多年後，第一次巡禮美國來看姊妹，並擴大為「美國遶境文化藝術節」，從舊金山、休士頓 到紐約，媽祖以「世界和平女神」之名宣揚至各地。為了恭迎「北港媽」，美國媽祖廟14日下午舉行參香典禮，擊鼓鳴鐘，儀式十分隆重。除朝天宮和朝聖宮人員，台北駐舊金山經濟文化辦事處幾乎全員出動，由處長賴銘琪夫婦及副處長朱永昌領頭進行參香典禮，現場擠得水洩不通。

希爾斯堡市議員莊吳明芳（右二）及她的先生莊明憲（右一）也在現場參香，並與經文處新聞組長郭卉蓁（中）、朝聖宮董事長顏榮利（左一）和北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左二）合影。（記者江碩涵／攝影）

除此之外，希爾斯堡（Hillsborough）前市長暨現任市議員莊吳明芳（Marie Chuang）及她的先生莊明憲（Mike Chuang）也在現場參香，才知道莊明憲原來也是媽祖迷。

莊明憲說，他們一家拜舊金山朝聖宮已經幾十年，年年都會來宮裡點光明燈，自己也曾參加白沙屯媽祖遶境活動，甚至疫情期間不能回到台灣，自己還在家裡一邊看著白沙屯媽祖遶境影片一邊走跑步機，錄下虛擬遶境的影片，獲得上千人分享。

莊明憲說，這次知道北港媽祖駐駕，不管怎麼樣都要當天來參香，感受媽祖的正面力量，也能帶來一整年好運氣，相當高興歡喜能迎接北港媽。

南灣民眾孫得崴從小就耳濡目染宮廟文化並且有很深的信仰，他七年前美國念書而後工作，認為在異鄉打拚特別需要心靈寄託，因此也在矽谷當地常常會去了解宮廟的故事，可以說是一位「宮廟少年」。（記者江碩涵／攝影）

除了朝聖宮原本的信眾外，也有大批從矽谷特地北上的「年輕人」特地向公司請假參加參香儀式。民眾孫得崴說，自己家裡也有宮廟，因此從小就耳濡目染宮廟文化並且有很深的信仰。他七年前美國念書而後工作，在異鄉打拚特別需要心靈寄託，因此也在矽谷當地常常會去了解宮廟的故事，可以說是一位「宮廟少年」。

這次北港媽駐駕在舊金山，孫得崴說，他二話不說就向公司請假，並且帶著幾個好朋友直接北上到舊金山，全程參加參香典禮，感受這份感動。

來自北港的婷婷帶著金髮碧眼的先生一起前來參加。婷婷說，她從小就拜北港媽，沒想到北港媽會到舊金山，有一種女兒迎接媽媽的感動，她先生陪她回台灣北港娘家很多次，也知道北港媽的文化，這次也特地過來參香。她的先生Alaxander說，活動非常熱鬧、有意義，非常的成功，很高興能參與台灣民間盛事。

顏榮利說，雖然在國外推廣台灣傳統宗教有點難，但他自己希望第二代能認識自己的宗教文化，將信仰「傳承」下去，也期盼更多年輕人加入讓推廣工作更活潑，「年輕化是未來的趨勢」，希望藉由北港媽第一次的駐駕，可以開啟更多媽祖外交的機會。

媽祖14日至17日駐駕在朝聖宮（地址：30 Beckett St, San Francisco, CA 94133），之後將到休士頓、紐約，在休士頓將遶境兩哩，將台灣文化原汁原味呈現。