北港媽祖分靈 舊金山媽祖廟是華埠文化特色

舊金山美國媽祖廟位置就在華埠內，是華埠文化特色之一，晚上點起紅燈籠來特別有氣氛。（朝聖宮提供）

舊金山 美國媽祖廟位置就在華埠 內，是華埠文化特色之一。美國媽祖廟1986年創立，當時是由「台灣祖廟北港朝天宮」奉請媽祖分靈移駕舊金山，並經由加州 政府奉准設廟定名美國媽祖廟，為紀念媽祖由北港朝天宮分靈乃經祖廟賜名，又稱舊金山朝聖宮，其中「媽祖出巡」活動充滿特色，每年也都受邀參加美國舊金山大遊行，很具看頭。

美國媽祖廟1986年創立，當時是由「台灣祖廟北港朝天宮」奉請媽祖分靈移駕舊金山。（朝聖宮提供）

美國媽祖廟朝聖宮董事長顏榮利表示，由於朝聖宮是由朝天宮分靈而來，過去每隔三、四年，朝聖宮就會到北港進香，這次是首度由朝天宮到朝聖宮參香，兩方交流可以更深入，也希望藉此可以讓媽祖文化更深植人心。

北港朝天宮共24位成員一起到美國，駐駕典禮後，一行人前往台北駐舊金山經濟文化辦事處拜會。（記者江碩涵／攝影）

北港朝天宮這次帶來不少具創意的結緣品，像是符令餅乾、媽祖吊飾、米餅、擲杯等。北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，這些媽祖結緣品「時尚感十足」，希望透過年輕化的方式，讓更多人認識媽祖文化，也歡迎外國朋友到台灣觀光，並親自赴北港朝天宮參觀，了解廟宇文化、歷史及建築之美。

北港朝天宮這次帶來不少具創意的結緣品，像是符令餅乾、媽祖吊飾、米餅、擲杯等。（記者江碩涵／攝影）

顏榮利說，雖然在國外推廣台灣傳統宗教有點難，但他自己希望第二代能認識自己的宗教文化，將信仰「傳承」下去。他說，他兒子從小學三年級開始就一直在媽祖廟裡面服務，擦欄杆、清掃環境，他期盼更多年輕人加入讓推廣工作更活潑，「年輕化是未來的趨勢」，希望藉由北港媽第一次的駐駕，可以開啟更多媽祖外交的機會。

朝聖宮秘書長張世震、朝聖宮董事長特助孔玲琪是這次舊金山活動的活動籌畫及幕後功臣之一。張世震表示，如果有機會，非常想將媽祖文化在舊金山灣區推展開來，也非常歡迎年輕人加入團隊，一起推展媽祖文化，可以讓更多人感受到媽祖帶來的正面能量。