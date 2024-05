凱芯基金會5/18亞太裔家庭日 小作家故事書發表

凱芯文教基金會舉辦亞太裔(AAPI)家庭日活動。(主辦單位提供)

凱芯文教基金會(The Joy Culture Foundation)5月18日將在門洛公園(Menlo Park)舉辦亞太裔(AAPI)家庭日活動,將有八位兒童文學作家來訪、小小作家故事書發表、好事花生樂團與小書蟲舞蹈班等的精彩舞台表演,還有藝術手作區、夜市遊戲攤等活動。

八位文學作家包括中美混血背景的作家與插畫家Anna Wong,她的作品有「DOUBLY LUCKY: The Auspicious Life」和「DOUBLY HAPPY: ABCs for ABCs」;台美雙語作家Crystal Z. Lee曾居住於台北、紐約、上海和舊金山灣區 ,現與家人定居於矽谷 ,她創作小說「Love and Other Moods」以及童書「A Unicorn Named Rin」;Gloria Hsu曾在科技公司擔任專案經理多年,關注科技、教育和氣候變化,她的作品是「超級幫手: 海灘救援隊」。

當天免費入場,但需先註冊訂票 ,詳情可上網查看https://www.eventbrite.com/e/872214887207?aff=oddtdtcreator。