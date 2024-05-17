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獨居老人生活問題多 最怕與外界隔絕

記者楊逸辰╱舊金山報導
安樂居社區客戶經理朱冠同（Raymond Chu）和公眾探討有關獨居長者面臨的問題。（圖片來源：KTSF「溫馨傳萬家」安樂居節目截屏）
安樂居社區客戶經理朱冠同（Raymond Chu）和公眾探討有關獨居長者面臨的問題。（圖片來源：KTSF「溫馨傳萬家」安樂居節目截屏）

安樂居社區客戶經理朱冠同（Raymond Chu）和公眾探討有關獨居長者面臨的問題。許多人都會覺得長者獨居比較危險。朱冠同表示，「簡單地說，獨居長者最害怕的就是發生什麼事都沒有人知道，等到有人知道又太遲了。」

朱冠同表示，獨居長者通常身處無法自理生活的情況，如行動不方便。他們有可能跌倒身邊沒有人幫忙攙扶起來，有時甚至打電話報警都不方便。也許經濟有困難，比如自己無法交租，不知道怎樣存錢花錢。總之，獨居長者要面對的困難有很多， 他們都希望有人可以直接照顧他們，比如有人可以幫忙準備營養充足的飯食、幫他們洗澡等…

除了遇到危險沒人幫助以外，獨居長者容易被人騙也存在一個相當大的隱患，特別是社區中存在祈福黨這種騙局，令這些老人家們更加容易中招。「尤其是，獨居老人們往往都很孤單，當接到電話有人和他們聊天，開心之餘產生了信任，結果就是上當受騙。」

朱冠同指出，獨居老人自己一個人生活，也沒有一個隸屬的社交圈子，非常容易患上抑鬱症，認為自己沒人關心沒人理。而且，他們患上其他的認知障礙症等疾病的機率也會大很多。

如何解決獨居老人生活問題？朱冠同提出，很多獨居老人可能是自己選擇獨居、自己不願意和子女生活在一起的。但是子女仍然可以通過常常聯繫的方法來為老人們提供安全感，比如在閒暇時刻打個電話，或每個星期前往探望。畢竟獨居長者哪怕被鄰居打個招呼都會覺得非常溫暖，子女的關懷就會更重要了。

朱冠同建議，獨居長者們應該多去參加一些團體或者社區活動，以避免心理疾病的發生。

如今美國政府對獨居長者們其實非常照顧，提供包括護工服務、醫療服務、送餐服務等。

就安樂居而言，會員中的獨居長者會先被評估他們的狀況，然後為他們設計一套照顧計畫，合理安排護工、醫藥、運動、治療、送餐等一條龍服務。安樂居中心還有很多活動，其中有很多活動不僅可以鍛煉大腦的運用，學習與時俱進的新科技，還可以交到朋友。

歡迎致電(866)526-9622向安樂居諮詢，或掃描世界日報廣告上的二維條碼，查詢加入安樂居詳情。

獨居老人 世界日報

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