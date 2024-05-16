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通膨惡化 灣區電氣燃料成本飆升

編譯組／綜合報導
通膨惡化，灣區消費者物價上漲 最新報告顯示電力、天然氣和汽車燃料成本飆升。(圖截取自電視畫面)
通膨惡化，灣區消費者物價上漲 最新報告顯示電力、天然氣和汽車燃料成本飆升。(圖截取自電視畫面)

灣區4月通貨膨脹率上升速度與過去數月相較更快，這是一個令人不安的跡象，顯示物價上漲的周期尚未結束。

聯邦政府15日報告指出，PG&E等公用事業巨頭的電力與天然氣成本飆漲。勞工統計局報告指出，灣區4月份消費者價格較去年同月份上漲了3.8%。4月全國消費者物價指數上漲3.4%，顯示灣區的通膨水平高於美國整體水平。

自2023年10月起的6個月內，年通膨率平均約為2.6%。灣區年度消費者物價指數上次突破3%、發生於2023年8月。灣區2月份通膨年增率為2.4%。儘管物價上漲速度快，但灣區目前通膨率遠低於2022年6月水平，當時消費者物價指數飆漲6.8%。

PG&E等公用事業提供給消費者的電力與天然氣供應成本，上漲速度遠快於灣區整體通膨率。新報告顯示，灣區4月電費較去年同期飆漲24.4%；天然氣費用年率成長14.4%。已有超過一年時間，PG&E每月帳單的年度上漲幅度已超過20%，比灣區通膨速度還要快數倍。

汽油再次變得更貴，4月普通無鉛汽油價格、較去年同月上漲12.3%。

儘管餐廳等外食成本的上漲速度，比在家消費的食品上漲速度更快，但食物價格上漲速度低於整體通膨率。以下是截至4月的最近一年部分類別食品的價格變化：

‧穀物與烘培產品上漲4.1%。

‧乳製品上漲3%。

‧肉類、家禽、魚類與雞蛋，上漲1.3%。

‧水果與蔬菜下跌0.3%。

截至4月的過去一年時間內，灣區家庭消費食品價格上漲2.5%。過去12個月，外食成本上漲4.4%。

聯儲局將利率維持在較高水平，以抑制消費者物價急遽上漲。但是，投資公司「First Trust Advisors」首席經濟學家魏斯伯瑞(Brian Wesbury)表示，最新政府報告表明，中央銀行未以任何有意義方式抑制通膨。聯儲局官員曾暗示，可能會於今年開始降息。但他認為，這種希望可能難以實現。

PG&E執行主波普(Patricia Poppe)曾表示，將見到公用事業客戶帳單持平或下降，PG&E每日都致力實現此目標。但是，有聖荷西居民質疑波普有關每月電力與天然氣成本將開始下降的說法，不相信會發生。

灣區 天然氣 油價

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