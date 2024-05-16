金山青年女子合唱團 18日勝利堂公益演出

18歲就讀洛威爾高中的lily Galiante（中）是高年級合唱隊的一員，她表示，十分興奮能夠到華埠如此有歷史文化的空間表演。（記者王子涵/攝影）

為慶祝亞太裔傳統月，舊金山 青年女子合唱團（Young Women's Choral Projects of San Francisco）將在18日(周六)晚7時30分，在華埠 勝利堂、美洲中華中學校舉辦音樂會。合唱團藝術總監奧托（Matthew Otto）歡迎所有華埠居民前來欣賞演出，音樂會全程免費。

奧托表示，音樂會表演曲目的靈感來自中國、日本、馬來西亞、薩摩亞和菲律賓等不同文化，其中開場曲目是由崔薇創作的合唱曲目「藍天」。另一首中文歌曲是由來自馬來西亞華裔 作曲家Tracy Wong改編的馬來民歌「Rasa Nusantara」，該歌曲是首次在西海岸公演，將作為當晚的壓軸曲目。

舊金山青年女子合唱團成立於2012年，為4到18歲的女孩提供藝術表達、集體演唱的機會，目前擁有超百名團員。