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金山青年女子合唱團 18日勝利堂公益演出

記者王子涵／舊金山報導
18歲就讀洛威爾高中的lily Galiante（中）是高年級合唱隊的一員，她表示，十分興奮能夠到華埠如此有歷史文化的空間表演。（記者王子涵/攝影）
18歲就讀洛威爾高中的lily Galiante（中）是高年級合唱隊的一員，她表示，十分興奮能夠到華埠如此有歷史文化的空間表演。（記者王子涵/攝影）

為慶祝亞太裔傳統月，舊金山青年女子合唱團（Young Women's Choral Projects of San Francisco）將在18日(周六)晚7時30分，在華埠勝利堂、美洲中華中學校舉辦音樂會。合唱團藝術總監奧托（Matthew Otto）歡迎所有華埠居民前來欣賞演出，音樂會全程免費。

奧托表示，音樂會表演曲目的靈感來自中國、日本、馬來西亞、薩摩亞和菲律賓等不同文化，其中開場曲目是由崔薇創作的合唱曲目「藍天」。另一首中文歌曲是由來自馬來西亞華裔作曲家Tracy Wong改編的馬來民歌「Rasa Nusantara」，該歌曲是首次在西海岸公演，將作為當晚的壓軸曲目。

舊金山青年女子合唱團成立於2012年，為4到18歲的女孩提供藝術表達、集體演唱的機會，目前擁有超百名團員。

18歲就讀洛威爾高中的lily Galiante是高年級合唱隊的一員，她表示，自己曾常常與朋友來到華埠遊玩，她十分喜愛這裡的美食。雖然沒聽過中國戲曲或中文音樂，但她十分興奮能夠在如此有歷史文化的空間表演。

舊金山青年女子合唱團成立於2012年，為4到18歲的女孩提供藝術表達、集體演唱的...
舊金山青年女子合唱團成立於2012年，為4到18歲的女孩提供藝術表達、集體演唱的機會，目前擁有超百名團員。（取自合唱團官網）

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