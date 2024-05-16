舊金山旅遊業最高級別官員 上任7個月閃辭

舊金山旅遊業最高級別官員貝克因「個人原因」，在上任僅7個月後突然辭職。(取自舊金山旅遊協會官網)

舊金山 旅遊業最高級別官員貝克（Scott Beck）在上任僅7個月後，突然宣布辭職。根據舊金山旅遊協會（The San Francisco Travel Association）15日的聲明，貝克是因「個人原因」辭職，並未提供詳情。日航酒店（Hotel Nikko）副主席兼執行長貝雷斯蒂（Anna Marie Presutti）被臨時任命為該協會的總裁兼執行長。

貝雷斯蒂表示，舊金山旅遊協會將繼續為國際旅客在舊金山、世界上最好的城市之一，提供熱情好客的服務。

該協會董事會將尋找貝克的繼任者。

灣區著名公共關係和危機公關專家辛格（Sam Singer）15日被該協會聘用，多年來他斷斷續續為該旅遊協會工作，同時為酒店業服務超25年。他表示，協會在上周已經正式聘請他，其中貝克離職是原因之一。

貝克於去年10月成為舊金山旅遊協會的負責人。他接替了此前領導該協會長達17年的Joe D'Alessandro。

加州 州長紐森 在日前指出，加州的旅遊業消費已經恢復至疫情前水平，但依賴國際旅客的舊金山市卻仍未徹底恢復。