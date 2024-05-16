我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

全美首例 金山禁「永久性化學物」消防服

記者王子涵／舊金山報導
消防員患癌症的風險遠高於一般人。（取自舊金山消防員癌症預防基金會）
消防員患癌症的風險遠高於一般人。（取自舊金山消防員癌症預防基金會）

舊金山市議會周二通過，全面禁止使用含有全氟辛基烷基物質（PFAS）的消防防護裝備。該化合物無法分解，使它們幾乎永久性滯留在環境中，並有可能通過皮膚被人體吸收，影響包括生育能力、嬰兒體重下降、發育遲緩、以及癌症等，侵害消防人員健康。該法案開創了全美先河，使舊金山成為全美首個禁止該物質的城市。

該物質常存在於防火、防汙的產品中，儘管它早已在製造業中淘汰，但其有助於衣物抵抗易燃液體並有效抵抗高溫，因此PFAS物質幾乎出現在所有消防員的制服中。

舊金山市議會在上周的投票中一致支持該禁令，並在14日的最終投票中保持相同的結果。法案生效後，該市消防部門將在2026年6月30日之前，為全市1400位消防員購買不含PFAS的新防護服。

該市消防員和培訓教官薩德（Magaly Saade）曾兩次患癌，被迫接受了放射治療和雙側乳腺切除的手術。她認為，作為一名有著26年經驗的消防員，其穿著的防護服和夾克可能導致她的疾病，因為其存在PFAS物質。

薩德表示，我絕不希望別人向我一樣經歷這一切。「將潛在的有害化學物質投入到消防員賴以生存的裝備中，非常惡毒。」

關於PFAS對消防員健康的確切影響仍在研究中，目前仍是未知數。消防員所接觸到的煙霧、石棉、柴油尾氣、和其他有害物質都已被歸為致癌物。

舊金山消防員癌症預防基金會表示，在過去的20年，該市消防局已經失去了300多名消防員。

目前，還沒有廣泛可用的不含PFAS的防護服。自2月以來，11名該市消防員一直在測試一款新的不含該物質的消防服，預計在今年夏天會發佈初步結果。

參與測試的消防員伍德表示，只要新裝備讓我們在火災中正常工作，保護我們免收高溫，我就會給出積極的評價。

該市預算分析辦公室估計，一套不含PFSA的消防服價格約為3400元，按照一位消防員兩套裝備的基本配置，其費用至少為1010萬元。

伍德表示，這比治療癌症的成本低很多，比消防員的生命成本也低很多。

市議長佩斯金曾表示，這從道德和財政上考慮，都是合理的。

舊金山 癌症 投票

上一則

Trader Joe's爆款 紫薯鬆餅粉再掀風潮

下一則

舊金山旅遊業最高級別官員 上任7個月閃辭

延伸閱讀

舊金山媽祖廟來美38年 歡迎年輕人加入團隊

舊金山媽祖廟來美38年 歡迎年輕人加入團隊
舊金山被評為全國最佳清潔能源城市

舊金山被評為全國最佳清潔能源城市
舊金山旅遊業最高級別官員突然辭職 上任僅7個月

舊金山旅遊業最高級別官員突然辭職 上任僅7個月
加州新規 個人平均醫療開支年增不得逾3%

加州新規 個人平均醫療開支年增不得逾3%
聖蓋博消防開放日 消防站後院飄香

聖蓋博消防開放日 消防站後院飄香

熱門新聞

西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59
山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

2024-05-12 02:20

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛