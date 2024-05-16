全美首例 金山禁「永久性化學物」消防服

消防員患癌症的風險遠高於一般人。（取自舊金山消防員癌症預防基金會）

舊金山 市議會周二通過，全面禁止使用含有全氟辛基烷基物質（PFAS）的消防防護裝備。該化合物無法分解，使它們幾乎永久性滯留在環境中，並有可能通過皮膚被人體吸收，影響包括生育能力、嬰兒體重下降、發育遲緩、以及癌症 等，侵害消防人員健康。該法案開創了全美先河，使舊金山成為全美首個禁止該物質的城市。

該物質常存在於防火、防汙的產品中，儘管它早已在製造業中淘汰，但其有助於衣物抵抗易燃液體並有效抵抗高溫，因此PFAS物質幾乎出現在所有消防員的制服中。

舊金山市議會在上周的投票 中一致支持該禁令，並在14日的最終投票中保持相同的結果。法案生效後，該市消防部門將在2026年6月30日之前，為全市1400位消防員購買不含PFAS的新防護服。

該市消防員和培訓教官薩德（Magaly Saade）曾兩次患癌，被迫接受了放射治療和雙側乳腺切除的手術。她認為，作為一名有著26年經驗的消防員，其穿著的防護服和夾克可能導致她的疾病，因為其存在PFAS物質。

薩德表示，我絕不希望別人向我一樣經歷這一切。「將潛在的有害化學物質投入到消防員賴以生存的裝備中，非常惡毒。」

關於PFAS對消防員健康的確切影響仍在研究中，目前仍是未知數。消防員所接觸到的煙霧、石棉、柴油尾氣、和其他有害物質都已被歸為致癌物。

舊金山消防員癌症預防基金會表示，在過去的20年，該市消防局已經失去了300多名消防員。

目前，還沒有廣泛可用的不含PFAS的防護服。自2月以來，11名該市消防員一直在測試一款新的不含該物質的消防服，預計在今年夏天會發佈初步結果。

參與測試的消防員伍德表示，只要新裝備讓我們在火災中正常工作，保護我們免收高溫，我就會給出積極的評價。

該市預算分析辦公室估計，一套不含PFSA的消防服價格約為3400元，按照一位消防員兩套裝備的基本配置，其費用至少為1010萬元。

伍德表示，這比治療癌症的成本低很多，比消防員的生命成本也低很多。

市議長佩斯金曾表示，這從道德和財政上考慮，都是合理的。