房屋保險漲1倍 車保同公司可省錢

因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

加州 房屋保險 費率大漲危機，讓不少華人 叫苦不堪。家住東灣的華人David 15日表示，房屋保險費新報價大幅上漲近一倍，從1300元漲價到近2600元，讓他連連咋舌。他考慮將汽車保險轉移到和房屋保險同一個公司，一年節省500元，「加州生活太不容易了」。

David說，這一年多，經常聽說因為山火風險、建築成本增加、通貨膨脹等原因，加州多家公司都宣布不再接受新的承保，或者大幅提高保費。但從未想過，費率上漲的幅度如此之高。他在最近收到保險公司的電話通知，得知費率從去年一年的近1300元，漲價到2600元，漲幅達到瘋狂的一倍，讓人難以接受。經紀人告訴他，這是非常正常的幅度，因為山火風險大，有的地區，保險公司乾脆放棄承保，再加上建築成本狂飆，必須透過漲價來維持運營。

David也曾嘗試在網上報價，得知GEICO房屋保險，一年也要2500多元。幾乎是同樣的漲幅。他打算將汽車保險也轉移到同一保險公司，這樣會有一定程度的折扣，如此一來，車保加上房屋保險，一年預計能省下近500多元。「只能說是杯水車薪，蚊子腿上的肉也是肉。」

東灣康柯德（Concord）華人林先生說，車子保險費增加40%，此前半年保險1090元，如今漲到1440元。家人另有三輛車，半年保險從2800元增加到5000元，也是暴漲78.6%。

NBC灣區新聞報導，聖荷西州立大學經濟學教授伍德（Robert Chapman Wood）說，保險市場的不穩定是保費大幅上漲的原因。現在，這些保險公司正處於恐慌之中。「他們正在攫取一切可以攫取的東西。所有加州人都要為肆虐加州的野火買單，無論他們是否生活在火災區。再加上愈來愈多的公司完全放棄保單，我們就得到了這樣一種情況，即業主感覺別無選擇，只能付錢。」

伍德說，六年前，如果市民不喜歡保險費率，可以去另一家保險公司。現在的保險市場就像石油和天然氣市場一樣，價格根據供求關係大起大落。