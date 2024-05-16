投身預防藥癮志工 林威成獲社區英雄獎

薩拉托加高中華裔學生林威成榮獲聖塔克拉拉縣教育局的民主力量社區冠軍獎。（受訪者提供）

薩拉托加高中華裔學生林威成（Ryan Lin）因長期以來關注並投身於藥物成癮及濫用防制志工服務，榮獲聖塔克拉拉縣教育局 （Santa Clara County Offcie of Education）的民主力量（Power of Democracy）社區冠軍獎（Community Champion Award）。該獎項旨在表彰那些為社區做出積極貢獻的學生所取得的成就。

剛剛被柏克萊加大 本科錄取的林威成，除了自身學習成績優異，也積極參與學校的一系列志工服務，包括Link Crew、首席學生顧問小組成員、AP傑出學者、機器人、高爾夫等。而他在校外進行的社區服務更是改變了很多人的生活。

林威成四年級時，與父母一起受教會朋友邀請參加了福音戒毒康復計畫Operation Dawn的感恩節慶祝，從此開始為戒毒康復社區服務。

他說，參觀黎明行動時總聽人們說：希望做出不同的選擇。讓他意識到，在學校進行持續的預防和宣傳計畫可能會非常有幫助。

九年級時，林威成成立了學生組織Outreach Initiatives iCare，專注於預防藥物濫用，他帶領同齡人計劃新活動、組織分發材料、在戒毒中心做志工並參加領導力建設練習，以讓盡可能多的年輕人受益。

為了支持他的熱情並利用他的領導力，林威成在Taking Down Tobacco宣傳培訓中獲得了六個結業證書，並在過去九年裡一直參與Operation Dawn的志願服務，因此獲得了四個獎項。他曾寫信給當地政府機構表達意見，其中包括針對密爾比達菸草零售許可證的政策。

林威成表示，最讓他高興的不是得獎本身，而是縣政府看到了他們對藥物成癮與濫用問題的關切與努力。他相信，參與民主的方式不僅僅是選舉和投票 ，更重要的是關切社會，利用民主機制的渠道發聲，引起討論與重視，並最終帶來改善。

林威成的父母都是來自台灣的第一代移民，對他們來說，兒子因社區服務獲得認可具有特殊的意義。他們表示，深知孩子在成長的環境中會面臨著各種挑戰，很欣慰看到他能夠積極地融入社區服務，並在參與民主的過程中培養出社會責任感，學習理解和尊重不同的意見，培養了解決問題和合作的能力，還豐富了人生經驗，在這個過程中成長和進步。