投身預防藥癮志工 林威成獲社區英雄獎
薩拉托加高中華裔學生林威成（Ryan Lin）因長期以來關注並投身於藥物成癮及濫用防制志工服務，榮獲聖塔克拉拉縣教育局（Santa Clara County Offcie of Education）的民主力量（Power of Democracy）社區冠軍獎（Community Champion Award）。該獎項旨在表彰那些為社區做出積極貢獻的學生所取得的成就。
剛剛被柏克萊加大本科錄取的林威成，除了自身學習成績優異，也積極參與學校的一系列志工服務，包括Link Crew、首席學生顧問小組成員、AP傑出學者、機器人、高爾夫等。而他在校外進行的社區服務更是改變了很多人的生活。
林威成四年級時，與父母一起受教會朋友邀請參加了福音戒毒康復計畫Operation Dawn的感恩節慶祝，從此開始為戒毒康復社區服務。
他說，參觀黎明行動時總聽人們說：希望做出不同的選擇。讓他意識到，在學校進行持續的預防和宣傳計畫可能會非常有幫助。
九年級時，林威成成立了學生組織Outreach Initiatives iCare，專注於預防藥物濫用，他帶領同齡人計劃新活動、組織分發材料、在戒毒中心做志工並參加領導力建設練習，以讓盡可能多的年輕人受益。
為了支持他的熱情並利用他的領導力，林威成在Taking Down Tobacco宣傳培訓中獲得了六個結業證書，並在過去九年裡一直參與Operation Dawn的志願服務，因此獲得了四個獎項。他曾寫信給當地政府機構表達意見，其中包括針對密爾比達菸草零售許可證的政策。
林威成表示，最讓他高興的不是得獎本身，而是縣政府看到了他們對藥物成癮與濫用問題的關切與努力。他相信，參與民主的方式不僅僅是選舉和投票，更重要的是關切社會，利用民主機制的渠道發聲，引起討論與重視，並最終帶來改善。
林威成的父母都是來自台灣的第一代移民，對他們來說，兒子因社區服務獲得認可具有特殊的意義。他們表示，深知孩子在成長的環境中會面臨著各種挑戰，很欣慰看到他能夠積極地融入社區服務，並在參與民主的過程中培養出社會責任感，學習理解和尊重不同的意見，培養了解決問題和合作的能力，還豐富了人生經驗，在這個過程中成長和進步。
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