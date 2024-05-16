研究報告: 經理、員工失聯程度前所未有

ADP是全國最大的薪資服務機構。 (www.adp.com)

薪資服務巨擘ADP(Automatic Data Processing)剛發布一份研究報告，指出灣區 越來越是居於「領導樞紐」(leadership hub)的地位。疫情 發生後此區的「向內呈報」和「向外呈報」的百分比都增加了10%左右，代表經理和員工之間見面的機會更少，歷史上從沒有這樣的上級與下級「失聯」(disconnect)程度。

ADP研究院(ADP Research Institute)所公布的報告，是根據ADP客戶的薪資數據來做的。由於ADP是全國最大的薪資服務機構，因此有相當好的代表性。所謂的灣區(Bay Area)，是聯邦人口普查局所定義的合併統計區(Census Bureau’s combined statistical area)，包括大舊金山、大聖荷西和大屋崙都會區。

在2023年，灣區員工向區外經理呈報的百分比是26%，這叫向外呈報(outbound reporting)。區外的員工向位於灣區的經理呈報的百分比是30%，這叫向內呈報(inbound reporting)。比起2017年，這兩個百分比都增加了大約10%。

ADP把全美國分成62個大都會區，整體的跨都會區呈報(cross-metro reporting)平均值是30%左右，因此灣區的百分比並不算特別高。佛州西海岸的坦帕-聖彼得堡都會區(Tampa-St. Petersburg Metro Area)，2023年44%的員工是向區外的經理呈報，這是排名第一的區，比2017年增加了18%。區外的員工向區內的經理呈報的，2023年也是44%，也排名第一，比2017年多出20%。

向內呈報比向外呈報百分比高的，ADP稱之為領導樞紐，因此灣區屬於領導樞紐。ADP發現，住屋成本高的地區，普遍都是領導樞紐，譬如夏威夷州 的檀香山(Honolulu)、聖地牙哥、洛杉磯，房價是緊跟在灣區之後，這些都會區也都是向內呈報多於向外呈報，而且從2017年到2023年之間，這四區向內呈報

和向外呈報之間的差距擴大，新冠疫情應該是很重要的因素。