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輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

編譯組／綜合報導
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，房產紀錄顯示，矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉（Santa Clara）的長期總部大樓。

輝達公司的市值今年幾乎翻了一番，達到2兆3700億美元。根據物業紀錄，該公司於5月2日完成了購買，該物業橫跨Walsh大道和Scott大道沿線的多棟建築。賣方是總部位於洛杉磯（Los Angeles）的投資者 Preylock Reitman。

輝達公司拒絕對此發表評論，Preylock Reitman 沒有立即回應置評請求。舊金山標準報首先報導了此次出售。

據彭博社（Bloomberg）報導，Preylock 此前在收到一位外國投資者的主動出價後，一直在推銷這些房產。

輝達公司在截至1月28日的財季中創下了220億美元的營收紀錄，同比增長265%。該公司將於下周公布下一季度的財報。

「加速計算和生成式人工智慧已達到臨界點，」輝達公司創始人兼首席執行長黃仁勛（Jensen Huang）在2月間的一份聲明中說，「全球各公司、各行業和各國的需求都在激增。」

該公司還啟用了兩座較新的大樓，其設計靈感分別來自「星際爭霸戰」（Star Strek）的 「Endeavor 」和 「Voyager」，這兩座大樓原已歸該公司所有。

輝達現在加入了 Meta、Google和蘋果等公司的行列，成為矽谷的主要土地所有者。

輝達 投資 矽谷

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