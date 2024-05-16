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Trader Joe's爆款 紫薯鬆餅粉再掀風潮

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣
甜鹹口感的迷你紫薯蝴蝶餅，一口一個剛剛好。（記者孫愛薇／攝影）
甜鹹口感的迷你紫薯蝴蝶餅，一口一個剛剛好。（記者孫愛薇／攝影）

華人喜愛的美式超市Trader Joe's，現出有爆紅款限定商品紫薯麻糬鬆餅粉（Ube Mochi Pancake & Waffle Mix），有別一般單調的鬆餅粉色，紫薯鬆餅特有的紫色引起紫薯風潮，推出時曾一上架就銷售一空，今年再度期間限定方式上架，甚至推出更多周邊產品，將紫色風潮染上甜點餅乾，其中就包含三款不同商品，喜歡紫薯口味的消費者可趁季節時一次購入。

曾購買紫薯麻糬鬆餅粉的李太太表示，2020年推出時就開始購買，當時還要到處去看門市是否有存貨，跑了幾家店才買到，甚至有朋友以贈送紫薯鬆餅粉作為禮物，自己在家裡也一次囤貨好幾盒，怕到下一年補貨時會用完。

李太太說到，紫薯鬆餅粉用來製作鬆餅跟雞蛋糕都很適合，自己就添購了小型鬆餅機，在家就可以製作鬆餅點心。這款紫薯鬆餅粉除了潮流的紫色風味，還帶有彈性口感的麻糬在其中，口感吃起來香軟又帶一點咬勁的，但仍有消費者表示覺得吃到香精的味道，香甜味太過人工。

Trader Joe's的紫薯鬆餅粉紅到亞洲，在台灣電商平台一盒售價超過10美元，在Amazon上也有兩盒售價17美元，但在美國Trader Joe's店內購買僅3.99美元。今年紫薯鬆餅粉紅季節限定上架後，各門市的紫薯鬆餅粉存貨都仍有庫存，有興趣的消費者仍可購買到。紫薯周邊的甜點餅乾，款式顏色都有一貫的紫薯設計，迷你紫薯蝴蝶餅頗受歡迎，也有試過紫薯餅乾的消費者表示口味略微太甜，需要佐以咖啡茶來做搭配。

季節限定款紫薯鬆餅粉再度上架，更多的周邊商品，顯見紫薯風潮還未降溫。（記者孫愛薇...
季節限定款紫薯鬆餅粉再度上架，更多的周邊商品，顯見紫薯風潮還未降溫。（記者孫愛薇／攝影）

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