長榮航空贊助巨人隊Hello Kitty日 總經理站大聯盟開球

長榮航空總經理孫嘉明（右二）首度站上大聯盟，親自到場開球，希望藉由活動接觸更多球迷、行銷台灣觀光。（記者江碩涵／攝影）

美職大聯盟巨人隊日前舉辦年度Hello Kitty主題日，長榮 航空深耕運動行銷多年，今年首度與巨人隊合作贊助活動，長榮航空總經理孫嘉明也首度站上大聯盟，親自到場開球，希望藉由活動接觸更多球迷、行銷台灣觀光 。

長榮航空5月11日與舊金山 巨人隊在甲骨文球場（Oracle Park）合作參與「Hello Kitty Day」，長榮航空深耕運動行銷多年，當天是「獨家贊助商」，加上5月11日是母親節前一天，原本就是球賽旺季，看球人潮特別踴躍。

長榮航空的Hello Kitty彩繪機一直以來都深受歡迎，而Hello Kitty在美國也有一定的卡通人氣地位。長榮航空今年首度與巨人隊合作，贊助該隊「Hello Kitty Day」，一推出就引起轟動，許多人衝著Hello Kitty到球場看球，巨人隊早早推出Hello Kitty套票，全數售罄，巨人隊當日發放1.5萬頂「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名帽全數發光，座無虛席，Hello Kitty魅力無窮。

這也是孫嘉明首度站上大聯盟投球，Hello Kitty與舊金山巨人隊吉祥物海豹Lou Seal陪在旁邊，成為全場焦點，不僅甲骨文球場大螢幕上出現Hello Kitty彩繪機，同步也廣播孫嘉明開出了第一球。

孫嘉明說，長榮與三麗鷗Hello Kitty合作逾18年，長榮彩繪機非常受歡迎，因此選擇第一場就在舊金山的甲骨文球場辦活動，意義非常大，尤其巨人隊曾經拿過八次世界大賽冠軍，能夠來參加活動心情很興奮，也特別練了一下投球。

巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）也在場邊見證孫嘉明開球，活動結束後雙方互換贈禮。貝爾送上來自亞洲的巨人隊韓國球星李政厚的球衣作為禮物，兩人合影。

長榮努力在海外行銷，特別深耕在運動行銷這一塊。孫嘉明表示，長榮其實也一直努力在推動台灣的觀光，包括與觀光署合作，還有台灣各縣市，時常參與海外旅遊觀光推展，尤其長榮的航班、航點與航網都建立得很好，讓旅客到台灣玩可以更方便。

目前有多家航空公司經營舊金山飛台北航線。孫嘉明表示，競爭一直以來都存在，長榮航空經營北美市場超過30年，主要建立起北美和東南亞之間堅實航網，相信在便利性、服務品質、飛航安全各個層面方面都有口碑，並不擔心同業競爭。

而長榮航空仍是舊金山航班最多最密的航空公司，舊金山台北航班每日三班，北美每周有84班，暑假期間增加到87班。這次的北加「Hello Kitty Day」也是Hello Kitty彩繪機從2020年後，經過了疫情，再次回到舊金山灣區。

此班機為長榮航空Hello Kitty星空機，對暑假初期要回台灣的舊金山家庭來說仍是一個不錯的機會，可以與機身合影。