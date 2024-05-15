灣區WNBA球隊命名「金州女武神」 2025賽季開打

金州女武神（Golden States Valkyries）將在2025賽季正式加入WNBA常規賽，主場在大通中心。（取自女武士隊官網）

舊金山灣區 全新的WNBA女子職業籃球隊14日公布官方隊名，金州女武神（Golden States Valkyries）將在2025賽季正式加入WNBA常規賽，與金州勇士 隊（Golden States Warriors）共享主場大通中心。

根據球隊聲明，女武神的名稱來源於北歐神話中勇敢無畏的女戰士，其隊標融入了海灣大橋、劍等元素。「女武神擁有無所畏懼、堅定不移的精神、有著在空中海上飛翔的神話美譽」。

金州女武神是WNBA自2008年以來首次擴軍，也是繼灣區全新女子足球 隊–海灣女子足球隊（Bay FC）開啟首個賽季後，再一個令灣區球迷興奮的消息。

新球隊將沿用勇士隊位於屋崙的訓練基地進行訓練和工作，其預定的季票定金已經超過7500張。

「金州女武神的故事從現在開始。」總裁史密斯（Jess Smith）說，「沒有什麼比加入WNBA並得到灣區球迷廣泛支持更美好的事了。」

女武神隊的視覺設計是由Cartwright公司開發，由勇士隊高級營銷副總裁阿曼達錢（Amanda Chin）領導，從去年10月開始設計。她說：「我們真正傾聽了球迷的心聲，並選擇了一個他們想要的名字。通過調查和社交媒體的互動，目前出現最多的名字是女武神。當我們完成了審查和名稱批准的程序後，我們夜以繼日的工作，打造出讓球員和球迷都引以為豪的品牌元素。」

金州女武神隊標是紫色V字的外觀，強化了Valkyries中的「V」，象徵一群女武神團結一致、勇往直前，代表勝利。

海灣大橋的元素強調了，球隊在整個灣區的存在感，聯結舊金山與屋崙之間的聯繫。橋塔的設計為一把劍，象徵勇氣、力量和權威的象徵。在神話中，劍是女武神最常使用的武器。