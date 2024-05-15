我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

東北大學屋崙校區校警 將巡邏華埠

記者劉先進 ／屋崙報導
東北大學屋崙校區的安全主管伯奇(著黑上衣男士)說，將考慮在年內安排兩個校警和數個社區安全大使到華埠巡邏，幫助維護社區治安。(記者劉先進／攝影)
東北大學屋崙校區的安全主管伯奇(著黑上衣男士)說，將考慮在年內安排兩個校警和數個社區安全大使到華埠巡邏，幫助維護社區治安。(記者劉先進／攝影)

東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊與警局聯合巡邏14日舉行。前警局隊長、現東北大學（Northeastern University）屋崙校區的安全主管伯奇（Clay Burch）說，學校考慮在年內安排兩個校警和數個社區安全到華埠巡邏，幫助維護社區治安。

伯奇說，位於波士頓的東北大學買下屋崙的米爾斯學院（Mills College，註：女子文理學院），改為男女合校的東北大學屋崙校區。學校在不斷發展壯大，課程設置也從文科變成了更多的研究和科學課程，將對屋崙市產生巨大影響。他是屋崙校區的安全主管，希望和市府合作，建立一個學校警局。

伯奇表示，屋崙校區有大量國際生，約80%學生來自亞洲。學校希望學生們積極參與到社區中去，建立全球公民意識。也期待亞裔學生能夠參與到華埠等地區的活動中來。「當亞裔學生的家人到市中心或華埠時，他們能和家人共度時光，我們校警也能將資源推向這一地區。」

他說，當學生參觀訪問華埠或在華埠舉行活動時，考慮建設一個安全路線，部署兩個校警和數個安全大使。部署資源的時間，可能是晚上或周末。如果一切順利，預計在年內安排這些資源到華埠。

華埠八街一所超市的東主吳先生表示，最近治安有所好轉，也歡迎有更多警力來到華埠巡邏，增強安全，讓顧客放心到華埠消費購物。社安隊負責人馬作林表示，18日華埠9街夾Webster街的角落，會有爵士音樂表演。社安隊也會在現場維持秩序，希望藉助類似活動活躍華埠氣氛，吸引人流，增強社區整體的安全感。

華埠 屋崙 東北大學

上一則

長榮航空贊助巨人隊Hello Kitty Day 總經理開球

下一則

谷歌開發者大會 挺巴人士場外抗議 與會者改由另一入口進場

延伸閱讀

布塔朱吉坦承賓州高速路傷害費城華埠 宣布撥款「縫合」

布塔朱吉坦承賓州高速路傷害費城華埠 宣布撥款「縫合」
人氣爆棚 芝美亞等70多華社齊聚華埠慶亞太裔月

人氣爆棚 芝美亞等70多華社齊聚華埠慶亞太裔月
屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」

屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」
屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」

屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」
業務不振 紐約華埠66年老字號禮品店熄燈

業務不振 紐約華埠66年老字號禮品店熄燈

熱門新聞

山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

2024-05-12 02:20

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益