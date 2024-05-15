東北大學屋崙校區校警 將巡邏華埠

東北大學屋崙校區的安全主管伯奇(著黑上衣男士)說，將考慮在年內安排兩個校警和數個社區安全大使到華埠巡邏，幫助維護社區治安。(記者劉先進／攝影)

東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊與警局聯合巡邏14日舉行。前警局隊長、現東北大學 （Northeastern University）屋崙校區的安全主管伯奇（Clay Burch）說，學校考慮在年內安排兩個校警和數個社區安全到華埠巡邏，幫助維護社區治安。

伯奇說，位於波士頓的東北大學買下屋崙的米爾斯學院（Mills College，註：女子文理學院），改為男女合校的東北大學屋崙校區。學校在不斷發展壯大，課程設置也從文科變成了更多的研究和科學課程，將對屋崙市產生巨大影響。他是屋崙校區的安全主管，希望和市府合作，建立一個學校警局。

伯奇表示，屋崙校區有大量國際生，約80%學生來自亞洲。學校希望學生們積極參與到社區中去，建立全球公民意識。也期待亞裔學生能夠參與到華埠等地區的活動中來。「當亞裔學生的家人到市中心或華埠時，他們能和家人共度時光，我們校警也能將資源推向這一地區。」

他說，當學生參觀訪問華埠或在華埠舉行活動時，考慮建設一個安全路線，部署兩個校警和數個安全大使。部署資源的時間，可能是晚上或周末。如果一切順利，預計在年內安排這些資源到華埠。

華埠八街一所超市的東主吳先生表示，最近治安有所好轉，也歡迎有更多警力來到華埠巡邏，增強安全，讓顧客放心到華埠消費購物。社安隊負責人馬作林表示，18日華埠9街夾Webster街的角落，會有爵士音樂表演。社安隊也會在現場維持秩序，希望藉助類似活動活躍華埠氣氛，吸引人流，增強社區整體的安全感。