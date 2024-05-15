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屋崙運動家隊收購阿縣一半體育場 社區憂心

記者楊逸辰／屋崙報導
屋崙運動家棒球隊於14日向縣政府支付了收購該縣一半體育館場地的最終付款。（圖片來源：競技場官網）
屋崙運動家棒球隊於14日向縣政府支付了收購該縣一半體育館場地的最終付款。（圖片來源：競技場官網）

經過許久的拉鋸戰後，屋崙運動家（A's）棒球隊於14日向縣政府支付了收購該縣一半體育館場地的最終付款，而非該隊原本意圖收購全部產權的計畫。社會組織「東灣永續經濟聯盟」(EBASE)認為，這說明社會組織們的抗爭起到了一定的作用。但是他們認為，這不代表這場交易不會繼續擴大。

屋崙運動家隊早在去年就想向縣政府購買全部的屋崙-阿拉米達縣體育場（Oakland-Alameda County Coliseum）場地，但他們不斷遭到當地社會組織的抗議，認為這會阻止當地用運動場組織其他除棒球活動外能為當地經濟帶來收益的活動。更何況，這支球隊已經決定將主場搬遷到拉斯維加斯，被抗議組織們認為這更是無法充分利用這一體育場的預示。

EBASE表示，他們懇請大眾仔細檢視這一棒球隊公司的主張和行為。他們認為，這一收購絕對沒有為屋崙或周邊社區的人民帶來最終利益。「我們申明，公共土地必須繼續接受公共管理，服務更廣泛的社區利益。」

EBASE還稱，當地社區的反應熱烈，有600封電子信件呼籲終止銷售協議，突顯了人們對這筆交易的嚴重擔憂和反對。「這種集體支持加強了我們對倡導社區最佳利益的堅定承諾。」

屋崙

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