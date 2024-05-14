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聖他克拉拉分成4區塊 須按規定放置廢棄物

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣
聖他克拉拉市劃分成四個區域，四區域在分成四周的清運時間，居民需要在指定時間內完成廢棄物放置。（市府官網）
聖他克拉拉市劃分成四個區域，四區域在分成四周的清運時間，居民需要在指定時間內完成廢棄物放置。（市府官網）

聖他克拉拉市一年一度清運計畫已經開始，從4月29日到5月24日，將全市分隔成四個區塊，每個區塊內的市民需要按照指定時間，將大型垃圾放置在指定公共街道上，將由垃圾車統一收走，廢棄物不能阻礙到消防栓、籬笆、電線杆、汽車、樹木或牆壁等，在鄰居的屋前放置物品是被視為非法傾倒行為，可被處以罰金。

能夠放置在街道上的物品也有規定，只能接受來自該地址住家的物品，並且只能放置在該住家門前街道，大型大件物品，如舊家具、地毯、床墊、馬桶、泡沫包裝等，都可以放置。家電、輪胎、電子廢棄物、未經處理的木材、長度不超過6英尺的樹枝和灌木等，需分開放置以進行特殊收集。

家庭的危險廢物，如油漆、化學品、汽車液體、溶劑、肥料、清潔產品、電池等，都不可以放置在街頭。如果非法放置危險物質將受到500元罰款，市府建議居民在放置垃圾前再三檢查內容物，是否符合丟棄的標準。

市府建議居民在該區的垃圾清運日期時，要避免停車在公共街道上。輪到該區域的清運時，最早放置垃圾的時間為周六，周一早上7點前完成垃圾的放置，提前放置物品將收到150元的罰款，清理活動僅提供給聖他克拉拉市民使用，不適用於其他社區以及承包商或企業。

在10月19日市府推行環境日，推廣資源回收再利用，建議市民將碎紙文件、電子廢物，包括電腦、顯示器、打印機等保留到環境日做回收。電池、手機以及品質良好的衣物則可以以捐贈方式，讓廢棄物品再次利用。

詳細清運活動內容可上市府官網查詢https://www.santaclaraca.gov。

廢棄物放置地點與品項都需要合乎市府規定，在清運期間避免停車在街道。（記者孫愛薇／...
廢棄物放置地點與品項都需要合乎市府規定，在清運期間避免停車在街道。（記者孫愛薇／攝影）

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