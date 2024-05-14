公園整修甫開幕 入口處發生尾隨刺傷案

刺傷案發生在公園入口處附近的街道交叉口。（記者孫愛薇／攝影）

位在北加南灣的Emma Prusch Farm Park是一座擁有小型農場的公園，因擁有多種農場植栽與動物，備受南灣華人 家庭的喜愛，公園內的遊樂場經過一年多的整修，於5月初才重新開放入場，就驚傳雙重尾隨刺殺案，一名男子與一名男童受害，其中成年男子重傷命危，讓華人家長人心惶惶。

尾隨刺殺案發生在5月5日下午5點半左右，雖然是晚間時刻，在南灣仍屬於日照強烈，遊玩民眾正多的時刻，當日在案發不遠處還舉行墨西哥 節慶活動，街區熱鬧非凡。刺傷案發生在South King Road 與Lido Way交叉口附近，就位在Emma Prusch Farm Park入口前。

居住在公園鄰近區域的吳太太表示，Emma Prusch Farm Park是一個很受歡迎的公園，有很多雞在園內隨意走動，還有免費小動物園 區讓小朋友觀賞，園內的遊樂區一年前推掉，整個重建，原本今年3月要開幕，結果因安檢問題延到5月初，家中小朋友期待了好久 ，好不容易開了想去試玩看看，沒想到就看到公園旁有刺傷案。

吳太太對於刺傷案的發生感到憂心，她表示這個小公園其實看起來很正常，平時很多活動，她認為公園的治安還算安全，平常很多人在附近跑步與遛狗，沒想到會在大白天發生兩起刺傷案，其中一名受害者還是孩童。

刺傷案發生後，吳太太取消了周末前去公園遊園的計畫，但表示之後還是會帶小朋友去公園玩，但可能接近傍晚就會回家，她無法想像這麼恐怖的案件會發生在公園旁，很驚訝刺傷案距離自己的日常生活這麼近。