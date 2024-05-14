我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

公園整修甫開幕 入口處發生尾隨刺傷案

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣
刺傷案發生在公園入口處附近的街道交叉口。（記者孫愛薇／攝影）
刺傷案發生在公園入口處附近的街道交叉口。（記者孫愛薇／攝影）

位在北加南灣的Emma Prusch Farm Park是一座擁有小型農場的公園，因擁有多種農場植栽與動物，備受南灣華人家庭的喜愛，公園內的遊樂場經過一年多的整修，於5月初才重新開放入場，就驚傳雙重尾隨刺殺案，一名男子與一名男童受害，其中成年男子重傷命危，讓華人家長人心惶惶。

尾隨刺殺案發生在5月5日下午5點半左右，雖然是晚間時刻，在南灣仍屬於日照強烈，遊玩民眾正多的時刻，當日在案發不遠處還舉行墨西哥節慶活動，街區熱鬧非凡。刺傷案發生在South King Road 與Lido Way交叉口附近，就位在Emma Prusch Farm Park入口前。

居住在公園鄰近區域的吳太太表示，Emma Prusch Farm Park是一個很受歡迎的公園，有很多雞在園內隨意走動，還有免費小動物園區讓小朋友觀賞，園內的遊樂區一年前推掉，整個重建，原本今年3月要開幕，結果因安檢問題延到5月初，家中小朋友期待了好久 ，好不容易開了想去試玩看看，沒想到就看到公園旁有刺傷案。

吳太太對於刺傷案的發生感到憂心，她表示這個小公園其實看起來很正常，平時很多活動，她認為公園的治安還算安全，平常很多人在附近跑步與遛狗，沒想到會在大白天發生兩起刺傷案，其中一名受害者還是孩童。

刺傷案發生後，吳太太取消了周末前去公園遊園的計畫，但表示之後還是會帶小朋友去公園玩，但可能接近傍晚就會回家，她無法想像這麼恐怖的案件會發生在公園旁，很驚訝刺傷案距離自己的日常生活這麼近。

聖荷西警方在社交媒體上發文表示，這起雙重刺傷案發後，兩名被害者立即轉送鄰近的在地醫院，男子處於重傷命危狀態，男孩的狀況則可能脫離生命危險。目前仍無法確定這起雙重刺傷案與墨西哥節慶有任何關聯。

以農場為主題遊樂區頗受孩童歡迎，5月初才剛重新開放。（記者孫愛薇／攝影）
以農場為主題遊樂區頗受孩童歡迎，5月初才剛重新開放。（記者孫愛薇／攝影）
Emma Prusch Farm Park以農場植栽與動物吸引家庭族群，入園處卻...
Emma Prusch Farm Park以農場植栽與動物吸引家庭族群，入園處卻發生雙重刺傷案。（記者孫愛薇／攝影）

墨西哥 華人 動物園

上一則

濱海小城艾姆瑞維爾人口增5% 奪加州亞軍

下一則

聖他克拉拉分成4區塊 須按規定放置廢棄物

延伸閱讀

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光
聖荷西東區聯合高中學區 老師集會籲提高薪資

聖荷西東區聯合高中學區 老師集會籲提高薪資
北加聖荷西、屋崙遊客人數激增 舊金山持續低迷

北加聖荷西、屋崙遊客人數激增 舊金山持續低迷
聖荷西遊客人數激增 屋崙也增加 只有舊金山急遽下跌

聖荷西遊客人數激增 屋崙也增加 只有舊金山急遽下跌
聖荷西創新計畫 資助小企業開快閃店 閒置空間添活力

聖荷西創新計畫 資助小企業開快閃店 閒置空間添活力

熱門新聞

山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

2024-05-12 02:20

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…