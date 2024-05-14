聖他克拉拉清運月 居民開皮卡車尋寶

在垃圾堆放區中，不乏看到各種二手桌椅。（記者孫愛薇／攝影）

位在北加 南灣的聖他克拉拉市，每年5月市政府安排為期一個月大型垃圾清運計畫，市府開放市民將不需要的大型垃圾堆置在家門前街道，統一由市政府安排垃圾車清走，每到開放丟棄垃圾期間，住宅區人行道旁堆滿各式二手家具，不少民眾開著皮卡車到處巡邏尋寶，將仍有用的家具撿拾回家。

居住在聖他克拉拉市的居民吳太太表示，平常就會把一些準備丟棄的大型物品收起來，等一年一度的清運月才放置到街上，如果這些大型垃圾要放在黑色的一般垃圾桶內，完全裝不下。她還說到，因為注意到往年都有不少人會來撿拾二手家具，她乾脆把要捐贈給二手商品店Goodwill的物品也保留，趁清運時一起放到街上，供需要的人選去使用，目前她放置在街道上的物品，已經有一半被撿拾走。

在清運月開始時，有民眾趁著散步時察看鄰居放置出來的二手家具，散步同時撿拾堪用的物品回家使用，經常有人開著皮卡車到處巡邏，看到喜歡的物品就停車下來撿拾，甚至有專門檢電器用品的卡車，準備把報廢的冰箱微、波爐撿拾回去拆解。吳太太表示，這次還看到有租借搬家貨車U-Haul專門來撿家具，撿了滿滿一車走。

觀察街邊的二手家具中，不乏有桌椅、床墊、櫃子跟玩具等，甚至有些品項良好的二手物。吳太太表示，如果有想購買兒童安全座椅的家長，可以在這個時候去撿二手的安全座椅，等到商場舉辦安全座椅舊換新活動時，可以拿撿來的安全座椅進去做折扣，大多有八折換新的優惠。