雅達利開發新機種 X世代重溫童年

Atari 2600+新款遊戲機 。(atari.com)

催生電玩遊戲世界的雅達利(Atari)，後來淪落到「最爛電玩廠商」之地。許多早期玩家在憶舊的思緒中，又想玩那些70年代末期的電玩，雅達利開發出幾個新機種，讓粉絲回到過去的歡樂歲月中。

雅達利是在灣區 創立的，Atari日語的意思是「小心點，我快贏了」。1977年它首創用卡夾(cartridge)的電玩，小行星(Asteroids)和吃豆人(Pac-Man，台灣譯作小精靈)很快瘋靡了全球。後來任天堂 (Nintendo)和世嘉(Sega)遠遠超越了雅達利，但是在X世代的心目中，他們永遠忘不了童年的歡樂，如今他們到了孩子已大的年紀，希望重溫舊夢。

2021年，那年才33歲的羅森(Wade Rosen)成為雅達利的執行長，他把雅達利當成一個新創公司來經營，復古遊戲(retro games)和經典遊戲(classic games)是他的專注領域。

初期的雅達利電玩機(game console)的速度還不到百萬赫茲(megahertz)，記憶體最多只有幾千位元(kilobytes)，但程式師卻能夠寫出又好玩、又有挑戰性、又讓人沉迷的遊戲。譬如1981年上市的蜈蚣(Centipede)，玩家不用問為什麼要射蜈蚣，反正就是射就對了，不像今天的電玩必須有故事。

雅達利有許多的成就是歷史第一，譬如1979年上市的登月小艇(Lunar Lander)，是第一個用向量基準圖像(vector-based graphics)的電玩，當時的螢幕是黑白的。如今雅達利推出「登月小艇續集」(Lunar Lander Beyond)，而且是給幾乎每一種電玩機都有一版，包括PlayStation、XBOX和Nintendo Switch。

另外，雅達利正在開發其他暢銷電玩的續集。羅森指出，有很多人跟他說，我還保存著舊電玩的卡夾，我還能玩嗎？去年底，雅達利推出130元的遊戲機Atari 2600+。這不是雅達利的第一款復古機，但顯示了雅達利的雄心，它故意做成當年第一款機器的80%縮型，前方邊框還是木紋的表面，每個遊戲卡夾裡裝著十種遊戲。

跟舊機不同的是，它有HDMI的輸出埠，可以連到新款電視上玩，另外還增加了幾種操縱器。跟舊機一樣的是，它還是要用卡夾，續集電玩都是放在卡夾上，公司上一次出卡夾遊戲是1991年。另外，那根搖杆(joystick)還是當年的模樣。