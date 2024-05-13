舊金山圖書館技術周 3D打印體驗課

參與體驗民眾的3D打印作品。（記者楊逸辰/攝影）

5月11日至18日是舊金山 公共圖書館 （SF Public Library）的科技周（Tech Week）。在這一周中，舊金山公共圖書館會向公眾免費開放一系列科學技術知識普及活動。技術周的第一天，圖書館向大眾開放了有關3D打印的體驗課程，讓普通市民也體驗到3D打印這一人類新技術的最先進成果。

在本次的體驗課程上，必不可少的是可以免費使用的3D打印創作平台Tinkercad。圖書館中3D打印課程的老師們介紹，人們可以在www.tinkercad.com這個網站上免費創建一個屬於自己的帳號，然後在這個網絡平台上的製作引擎創作自己的3D打印模型作品。完成作品後將作品下載在移動U盤中與圖書館課堂中配備的3D打印機相連，這樣就可以打印出屬於自己的3D模型作品。不少參與課程的民眾們通過這一過程創造出了宮崎駿筆下的「龍貓」角色的立體打印成果。