我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

舊金山圖書館技術周 3D打印體驗課

記者楊逸辰/舊金山報導
參與體驗民眾的3D打印作品。（記者楊逸辰/攝影）
參與體驗民眾的3D打印作品。（記者楊逸辰/攝影）

5月11日至18日是舊金山公共圖書館（SF Public Library）的科技周（Tech Week）。在這一周中，舊金山公共圖書館會向公眾免費開放一系列科學技術知識普及活動。技術周的第一天，圖書館向大眾開放了有關3D打印的體驗課程，讓普通市民也體驗到3D打印這一人類新技術的最先進成果。

在本次的體驗課程上，必不可少的是可以免費使用的3D打印創作平台Tinkercad。圖書館中3D打印課程的老師們介紹，人們可以在www.tinkercad.com這個網站上免費創建一個屬於自己的帳號，然後在這個網絡平台上的製作引擎創作自己的3D打印模型作品。完成作品後將作品下載在移動U盤中與圖書館課堂中配備的3D打印機相連，這樣就可以打印出屬於自己的3D模型作品。不少參與課程的民眾們通過這一過程創造出了宮崎駿筆下的「龍貓」角色的立體打印成果。

在舊金山公共圖書館的科技周活動中，除3D打印之外還有更多引人入勝的科技體驗等待著人們去探索，包括人工智能創造藝術、人工智能語言模型、最新電郵技術、智能翻譯等數個人類科技最前沿的研究成果。詳情請咨詢舊金山公共圖書館官網sfpl.org

課堂上展示的3D打印模型構建。（記者楊逸辰/攝影）
課堂上展示的3D打印模型構建。（記者楊逸辰/攝影）
舊金山公共圖書館11日向大衆開放有關3D打印的體驗課程，普通市民也可體驗3D打印...
舊金山公共圖書館11日向大衆開放有關3D打印的體驗課程，普通市民也可體驗3D打印這一人類新技術的最先進成果。（記者楊逸辰/攝影）
3D打印機。
3D打印機。

圖書館 舊金山 人工智能

上一則

金山人語／加州需要外國產電動車

下一則

經濟復甦得分 舊金山全國倒數第3

延伸閱讀

法拉盛圖書館 展華工建設鐵路史

法拉盛圖書館 展華工建設鐵路史
金山學區恐破產 加州派員監管

金山學區恐破產 加州派員監管
城市麻將牌

城市麻將牌
屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」

屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」
娛樂／蒼鷺與少年 老友與人生

娛樂／蒼鷺與少年 老友與人生

熱門新聞

山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
因塗抗痘面膜被學校逼退學的學生。(取自加州高等法院)

北加2少年敷黑面膜遭退學 校方被判賠百萬

2024-05-09 14:50

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光