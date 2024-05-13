油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

加州油價已是全國最貴， 7月1日起油稅又將提升。 (谷歌地圖)

隨著天氣轉暖，全加州 的加油站都已改售價錢較貴的夏季汽油。7月1 日起汽油稅與柴油稅又要增加，昂貴的油讓較低收入階層的勞力人口大喊吃不消，州政府的能源委員會有意給油價 設定上限，但即使想制定法規也要到年底左右才會確定，短期內對高油價沒有紓解之道。

夏季的強烈日照和高溫，讓加州的空氣汙染更嚴重。為了減少臭氧(ozone)的排放，加州規定每年較暖的時段加油站只能賣夏季油，這種汙染較輕的油比較貴。去年夏末因為油價太貴，紐森 下令提前賣冬季油，讓民眾的荷包少遭殃。按照正常的時程，冬季油是10月30日起才開賣。

今年2月1日，南加州已開始採用夏季油。3月1日起北加州也加入，加州的油價不但比美國其他任何一州都高，也比去年此時的加州平均油價每加侖多出55分。目前加州普通無鉛汽油每加侖平均是5.34元，全美國的平均價則是3.64元。在加州比較偏僻的地方，汽油每加侖賣到6元以上並不稀奇，譬如聖地牙哥東邊約30哩的Alpine，每加侖是6.80元。

5.34元的油價對高薪族或在家上班的人而言，其實無關痛癢。但是較低階層的勞力卻沒有在家上班的選擇，譬如建築業的工人，每天開著耗油特多的大皮卡，到家得寶(Home Depot)買材料，然後開去工地做工程，對這些開車里程多的人，高油價造成的財務負擔非常大。

一年多前紐森有意限制油公司的暴利，制定了法規希望對油價有壓抑作用。5月7日參議會向加州能源委員會詢問，希望了解新的申報規定是否對油價起了壓抑作用。另外，參議會希望知道委員會是否會提出油價上限，以及衝破上限的油公司會受到怎樣的懲罰。CalMatters認為，任何的行動都要等到年底左右才會確定。

眼前會發生的情況，是7月1日起汽油柴油稅又會增加。汽油稅每加侖增加1.9分，達到59.6分。柴油稅每加侖增加1.3分，達到45.4分。