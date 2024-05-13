經濟復甦得分 舊金山全國倒數第3

市府數據顯示，工作日到辦公室人數不足疫情前一半，但周末遊客人數逼近之前水平。（記者李怡/攝影）

灣區委員會經濟研究所（Bay Area Economy）12日發布的研究發現， 55個全國大城市中，舊金山 67.7% 的總體恢復率排名倒數第三，都會區每周返回辦公室的人數，尚未達到疫情 前水準的50%。

灣區委員會經濟研究所表示，疫情在家工作的人數增加了約五倍，這是舊金山經濟復甦在全國大城市排名中落後的主要原因。目前回到市中心辦公的人數相較之前減少了60%，對於市區的餐廳、超市等商家是沉重打擊。為此有人呼籲將空置的辦公樓改為學生宿舍，以讓市區恢復活力的同時，解決高校宿舍資源緊張的難題。

經濟研究所的數據顯示，從投資 、住房、薪資、人口增長與經濟活力恢復等指數來看，舊金山相較於其他城市的排名都比較落後，整體呈現疲軟狀態。經濟復甦程度得分僅25.8分。經濟復甦排名第一位的奧斯汀（Austin）得分85.8分。

經濟復甦的排名得分主要從人口活力、房屋交易和租金漲勢等幾方面進行統計。舊金山從2020年開始人口流失，創下年度人口流失人數紀錄，沒有新的移民遷入，且死亡率高於出生率。數據顯示，多數從舊金山外遷的人口，很多是搬到北加州其他地區，如沙加緬度和聖他克魯茲，還有一部分人口搬到德州和佛州。

舊金山目前的租賃市場，租金是全國唯一相較於疫情之前還在下跌的城市，約比疫情之前下跌1.3%，因舊金山辦公樓空置率超過30%。數據顯示，舊金山多數公司的出勤率為45%，員工每周到辦公室一至三天，四分之一的人不到辦公室。工資的增長速度快於通貨膨脹率，員工住房成本在下降。

市中心的商業辦公樓有31%的業主表示，未來幾年內會縮減在舊金山的辦公室。這表明，未來幾年舊金山每年會減少至少2億元的財產稅收入。

有專家建議稱，解決舊金山辦公室空置與吸引人員回到舊金山市中心，應該提出立法，暫停原定於在未來幾年實施的增稅。另外應該為來到舊金山的新增或是初創企業實施稅收優惠。為了刺激市內經濟復甦，還可以多增加一些藝術文化、娛樂和新產業，以吸引更多的人到訪舊金山。