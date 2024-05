作家朱華强 談新作「華埠之子」

朱華强與聖他克拉拉市圖書館館長黃美雲以座談形式討論他的新書。(記者葛歆睿 / 攝影)

著名華裔 記者、作家朱華強(William Gee Wong)11日應邀在聖他克拉拉市圖書館 ,與該館館長黃美雲(Patty Wong),舉行Sons of Chinatown: A Memoir Rooted in China and America (華埠 之子:扎根中美的回憶錄)新書討論會。

朱華強暢談個人經歷,父母親帶著兩位長女在排華法案期間,用紙生仔(Paper Son)的方法來到美國,落腳屋崙華埠。之後開枝散葉,共有七名孩子,而作者是唯一男孩,出生於1941年。紙生仔是指20世紀上半葉許多通過冒充別人子女身分移民北美的華人,當地華人稱此行為作買紙。

在高中求學其間,朱華強原本想參加籃球隊,受阻之後開始撰寫體育新聞,之後進入柏克萊加大和哥倫比亞大學新聞研究所完成學業,一生記者的經歷,當時在主流報業舊金山紀事報和華爾街日報記者團隊中是唯一華裔從業者。

朱華強也討論了自我成長的反思:「我和我的姐妹們,還有我們的孩子,都是我父母親奮鬥和犧牲的受益者。我們的地位比父母親當時的情況要好得多,但在一個仍在努力探索民主制度的國家,我們不能把我們享受的自由認為是理所當然的。在這裡每個人都應受到公平、正義和尊嚴的對待。」

作者在1994年與家人到廣東台山,尋根之旅得到家譜和自己是朱熹後代的訊息。在討論會中也與觀眾分享所見父親出生小屋照片。作者回到屋崙之後,致力於華裔新聞和華埠社會活動。

同為加州出生的聖塔克拉拉圖書館館長黃美雲,說明40年前華裔社區以朱華強先生為社區楷模的個人經歷。黃美雲館長於2021-2022年擔任美國圖書館學會有史以來第一位亞裔會長。與作者進行對談,討論了華裔的身份認同,歷史演變,華裔社區融合,還有如何保存歷史資料。