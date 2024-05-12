文化節美食攤位 民眾聞香駐足

臺北經濟文化辦事處人員和美食攤位主合影。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 聯合廣場11日舉行「2024台灣文化節」，現場擺出數十個台灣觀光 、美食和文化攤位，為文化節增加不少亮點。「僑委會臺灣美食巡迴講座」請來臺灣美食巡迴講座主廚李佳其，他是桃園喜來登酒店廚藝總監，有亞洲廚神之美稱。他與助理主廚、桃園喜來登酒店領班廚師廖泰竣聯手展示臺灣美食「經典五味軟絲」、「黃金泡菜」和「寶島鹹水鷄」，希望透過臺灣美食及臺灣文化和世界交朋友，吸引許多民眾駐足觀賞。

此外，台灣特色美食也在現場展示，例如紅燒牛肉麵、紅油抄手、肉燥飯、百香果綠茶、綠豆湯、古早味紅茶、冬瓜檸檬茶、炭燒薏仁布丁、斑蘭鬆餅、客家香菇肉粽、麻醬鷄絲涼麵、蒜香滷牛腱、大腸包小腸、木桶油飯、台灣小農果乾、台灣手工鮮果醬、鍋燒意面等。出席嘉賓與美食攤主積極互動的同時，不由得大呼「真是家鄉的味道！」。