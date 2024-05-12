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柏克萊加大畢典 遭親巴抗議者擾亂

編譯廖宜怡／綜合報導
儘管遭到親巴勒斯坦抗議者擾亂，柏克萊加大全校畢業典禮11日仍照常進行。（電視新聞截圖）
儘管遭到親巴勒斯坦抗議者擾亂，柏克萊加大全校畢業典禮11日仍照常進行。（電視新聞截圖）

柏克萊加大全校畢業典禮11日上午在和平氛圍中展開，但很快就被數百名親巴勒斯坦抗議者打亂，其中大多數抗議者都是畢業生。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，儘管美國大學校園發生學生紮營抗議以哈戰爭的浪潮，許多大學因此改變或取消了畢業典禮，但柏克萊加大的全校畢業典禮11日仍如期舉行。

雖然期間抗議聲浪大到令人難以聽清演講內容，但90分鐘的典禮依舊照常進行，期間沒有人被逮捕。不過，與會者對這場政治活動的反應不一，從全面支持，到憤怒不已都有。在與會者離開典禮現場時，至少發生了一起衝突。

加大學生聯合會（Associated Students）會長羅勃茲（Sydney Roberts）在其演講被高呼的口號短暫打斷後說：「如果沒有抗議，這裡就不是柏克萊了。」

柏克萊加大媒體辦公室表示，11日有7700多名畢業生報名參加畢業典禮，另外還售出2萬5425張入場門票。由於典禮規模太大，無法逐一讀出畢業生姓名，許多系所和學生團體各自舉辦了規模較小的畢業典禮。

上午10時，柏克萊加大體育場擠滿了來自各系所的畢業生及其親友。對許多畢業生來說，這是一場重要的畢業典禮，因為他們在新冠疫情期間沒有機會親自參加他們的高中畢業典禮。

柏克萊加大校長克里斯（Carol Christ）在演講一開始時對學生運動表示認同。克里斯說：「對於加薩地區發生的殘忍暴力行為，使數以萬計的巴勒斯坦人被殺、學校被毀，我們的學生深表同情。」此時，人群中發出了歡呼聲。

不久，約20名學生在看台中央站起，他們揮舞著標語和巴勒斯坦國旗，高喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）。幾分鐘後，保安人員護送他們到體育場後方。

隨著約300名畢業生和其他學生紛紛離開座位，聚集在體育場同一區域高呼口號，抗議活動愈演愈烈，部分與會者開始紓發不滿情緒，要求把抗議者趕出會場。

曾參與校園抗議活動和靜坐的阿布德法塔（Yassen Abdelfatah）表示，他的家人來自蘇丹，他希望利用在柏克萊加大學到的知識，來幫助那些面臨其他國家迫害的國家。阿布德法塔說：「我很感激柏克萊教會我的東西，那就是，改變永遠不嫌晚。」

柏克萊加大 巴勒斯坦 加薩

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