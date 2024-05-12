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舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

5/12廚藝大賽 16高手上菜拚場

記者江碩涵／聖荷西報導
台灣傳統周活動精彩連連，從5月10日起到12日，「2024年美國台灣傳統周福爾摩沙馬戲團」與「僑委會台灣美食國際巡迴講座」天天都有活動。（記者江碩涵／攝影）
台灣傳統周活動精彩連連，從5月10日起到12日，「2024年美國台灣傳統周福爾摩沙馬戲團」與「僑委會台灣美食國際巡迴講座」天天都有活動。（記者江碩涵／攝影）

台灣傳統周活動精彩連連，從5月10日起到12日，「美國台灣傳統周福爾摩沙馬戲團」與「台灣美食國際巡迴講座」天天都有活動。台灣美食國際巡迴講座10、11日分別在南灣和舊金山展示、獲得滿堂彩，12日兩位主廚將在僑教中心擔任世界日報「Taste of Taiwan輕食廚藝大賽」評審，並親手示範豆乳台灣鹹酥雞、熱帶水果甘醋里肌經典料理，當日僑教中心停車場還有世界日報舉行的「愛喲我的媽」母親節園遊會。

兩位主廚的台灣美食國際巡迴講座第一場在狀元樓舉行。當日除了駐舊金山經文辦事處長賴銘琪伉儷、金山灣區僑教中心主任莊雅淑外，還有僑務諮詢委員呂玉貞、黃美星、舊金山灣區台灣商會會長張嘉周伉儷及台下240位僑胞，大家都目不轉目睛、頻作筆記，投入主廚講解每道菜的食譜及作法並品嘗大廚手藝，紛紛提問並點頭稱讚。

賴銘琪表示，台灣美食世界知名，期盼透過台灣美食，讓舊金山灣區民眾感受令人驚艷的台灣，亦透過台灣美食與世界交朋友，讓主流融入台灣美食文化，造就美食外交，還可吸引國際友人回台觀光，促進經濟。

莊雅淑說，僑務諮詢委員暨媽媽教室負責人高玉麗，是台灣美食國際巡迴活動的最大幕後功臣，這項活動已辦20年，每年都獲得僑胞相當大的支持。

緊接著11日兩位主廚在舊金山聯合廣場也有展示廚藝，結合台灣文化節及福爾摩沙馬戲團，在舊金山聯合廣場教現場民眾如何烹調五味軟絲、黃金泡菜、寶島鹹水雞等經典台菜。

最引頸期盼的就是5月12日上午在金山灣區僑教中心舉行的「Taste of Taiwan輕食廚藝大賽」，現場將有16位參賽者端出他們的拿手好菜，由主廚來替大家講評，得獎者有高額獎金，所有參賽者也將獲得康寶食品的禮卡，有吃有喝有玩，活動熱鬧，下午還有福爾摩沙馬戲團90分鐘完整表演，主題是「土地的歌」。

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦及節目總監劉玲霞表示，福爾摩沙馬戲團將透過台灣馬戲藝術，包括大旗、武術、倒立、大環、立方體、扯鈴、疊羅漢，歡迎灣區家庭與世界日報共度美好的母親節。

舊金山 灣區 世界日報

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