少兒母親節聯歡會 庫市登場

庫比蒂諾副市長弗魯恩（右）代表因故無法出席的庫市市長莫漢向美國華裔關心下一代協會首任會長陳健（左）致贈感謝狀。（記者葛歆睿 / 攝影）

美國華裔 關心下一代協會（Chinese Americans for the Future Generations）主辦的首屆硅谷少兒母親節 聯歡會暨16屆舊金山 少兒中華詩詞朗誦大賽頒獎典禮，9日（周六）晚在南灣庫比蒂諾昆蘭社區中心（Quinlan Community Center）舉行。庫市副市長弗魯恩（J.R. Fruen）、美中友好交流協會會長金斯伯格（Johnathan Ginsberg）、以及灣區20多家社團的代表出席，並為獲獎的小朋友頒獎。

美國華裔關心下一代協會2014年在庫市成立，在多個社團的支持與幫助下，每年為青少年舉辦三到五場演出，在過去的十年中已辦了40多場，今年首次舉辦母親節聯歡會，各社區組織都積極參與，準備了歌唱、舞蹈、樂器演奏、朗誦、漢服走秀等節目。

協會首任會長、安徽同鄉會會長陳健致詞向所有母親致以最誠摯的敬意和深深的感恩；祝賀在第16屆舊金山少兒中華詩詞朗誦大賽中獲獎的小朋友，稱讚他們在比賽中的表現展示了中華文化的博大精深。陳健承諾，今後將繼續為小朋友舉辦更多活動，為他們搭建展示才藝的平台。

副市長弗魯恩在講話中提到，庫市60%的人口在國外出生，大多母語並非英語。對這樣一座城市來說，美國華裔關心下一代協會為美國華裔青少年提供的服務尤為重要。他代表因故無法出席的庫市市長莫漢（Shelia Mohan）向協會致贈了感謝狀。