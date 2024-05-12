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金山學區恐破產 加州派員監管

編譯廖宜怡／綜合報導
由於評估報告指出舊金山學區有高破產風險，加州官方已派員監管。（電視新聞截圖）
由於評估報告指出舊金山學區有高破產風險，加州官方已派員監管。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在一項赤字報告預測舊金山聯合學區可能在一年多內耗盡用以支付開銷的資金後，加州官員上周已授權財政人員否決舊金山學區支出的權力，代表舊金山學區對其區內學校已不再擁有完全控制權。

多年來，加州教育官員一直密切注意舊金山學區的狀況，期望學區能擺脫財政問題。然而，他們潛在的憂慮已轉變為積極的焦慮。

兩名曾為舊金山學區提供指導的財務專家，上周被授權可暫停或推翻舊金山學區總監或委員會做出的財務決定。紀事報稱，這是當一個學區處於財務困境時，加州教育廳可以採取的一項極端行動。

舊金山學區總監韋恩（Matt Wayne）對紀事報表示，儘管還有很多工作要做，但他有信心學區能履行其財務義務。

和韋恩不同，舊金山學區委員會主席黎美兒（Lainie Motamedi）直接坦承情況的嚴重性。她說：「結構性赤字已醞釀了多年，現在是我們採取實際行動、丟棄無用作法、建立一個舊金山值得擁有的學區的時候。」

受到出生率下降、入學率下降的影響，加州許多學區在財務上都出現捉襟見肘的現象，因為入學率下降意味著加州給予學區的經費會變少。對於過去10年減少約1萬名學生的舊金山學區而言，他們受到的打擊尤其嚴重。

紀事報表示，韋恩預計將與學區委員會開會對學區的未來提出規畫，州政府顧問和其他財政專家也將在會議中詳細說明學區需要做出哪些改變來改善現況，包括立即凍結招聘。

由財務危機與管理援助小組（Fiscal Crisis and Management Assistance Team）根據舊金山學區2023到2024學年度預算進行的一項獨立財務風險評估發現，舊金山學區破產的風險很高。這份評估報告指出，舊金山學區多年來一直沒有合格的財務長管控支出，造成學區不斷超支。

舊金山學區目前擁有約4萬8000名學生，每年可獲得來自包括城市、州和聯邦近13億元資金，平均給予每名學生的經費約2萬7000元。

學區 舊金山 加州

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