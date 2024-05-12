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襲擊裴洛西丈夫兇嫌 檢察官求刑40年

編譯組／綜合報導
攻擊裴洛西丈夫的嫌犯狄帕培被求處監禁40年。（美聯社）
攻擊裴洛西丈夫的嫌犯狄帕培被求處監禁40年。（美聯社）

涉嫌於2022年在舊金山襲擊前眾議院議長南西‧裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅·裴洛西(Paul Pelosi)的狄帕培(David DePape) ，聯邦檢察官要求法官，判處監禁40年。

去年11月，狄帕培被裁定犯有企圖綁架聯邦官員和襲擊聯邦官員家屬罪，而且是在陪審團於不到24小時的審議後做出的一致裁決。狄帕培的判刑訂5月17日在舊金山法院舉行，由地方法官科利(Jacqueline Scott Corley)決定。

舊金山紀事報報導，根據《紐約時報》查閱的法庭文件，聯邦檢察官表示，狄帕培沒有對自己的罪行表現出悔意，而且「似乎對自己所取得的成就感到自豪」。檢察官還將狄帕培的襲擊行為稱為恐怖主義行為，並表示他計劃綁架南西·裴洛西。2022年南西‧裴洛西為聯邦眾議院議長，現已退休。

法庭文件指出，狄帕培的歷史和特徵沒有任何理由獲得寬大。被告也承認，他知道自己在打包行李並前往裴洛西家時在做什麼。

裴洛西居家襲擊案發生在2022年10月28日凌晨。舊金山警方派員前往裴洛西家中時，發現狄帕培和保羅都拿著錘子站在家門口。舊金山警察局局長史考特（Bill Scott）說，狄帕培接著從裴洛西手中奪走錘子，並對他進行了暴力襲擊。

據南西·裴洛西的辦公室表示，保羅被送往舊金山查克伯格綜合醫院（Zuckerberg General Hospital）接受治療及手術，修復了頭骨骨折和右臂、手部的嚴重傷害，於襲擊發生後六天出院。

然而，根據法庭文件，在狄帕培去年11月的審判中，保羅仍未完全從受傷中恢復。在審判中，保羅作證說，他仍然在經歷襲擊造成的身體和情感副作用。檢察官在文件中表示，「保羅先生是一個勇敢的人，在幾乎死於被告手中後，他努力戰鬥恢復健康；」「但可以肯定的是，保羅先生再也無法恢復到2022年10月28日之前的身體或情感生活品質。這個影響不僅僅局限於保羅先生，還有他的妻子和與他一起生活的孩子，他們必須面對幾乎發生和實際發生的事實」。

裴洛西 舊金山 眾議院

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