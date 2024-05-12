拆軍中蔣公銅像 國民黨海外部批數典忘祖

中國國民黨駐美總支部第30屆委員會第12次會議，11日舉行。與會人員痛批拆除蔣公銅像的行為，是數典忘祖。（記者劉先進╱攝影）

台灣蔡英文政府任期後期加速轉型正義，引發拆除軍中蔣中正銅像的關切。在11日舉行的中國國民黨 駐美總支部第30屆委員會第12次會議上，國民黨海外部副主任鍾維君表示，若新任國防部長顧立雄執行行政院命令，拆除軍中250多個銅像，是數典忘祖，徹頭徹尾的背叛。

11日的會議在舊金山國父紀念館舉行。除了鍾維君，國民黨中央評議委員趙川山、李學英、張人睿、於愛珍等現場或視頻出席，由總支部輪值常委周達昌主持，常委趙炳賢、王維、楊昆山等與會。會議決定，捐款2萬6000多元給花蓮縣政府，作賑災使用。

候任總統賴清德 將於5月20日舉行就職典禮。鍾維君說，作為駐美總支部，對於賴清德有多個期望。首先，行政院打著轉型正義的旗號，要拆除軍中250個多所謂威權時代象徵的蔣中正銅像。如果新任國防部長顧立雄執行行政院命令，就是徹底的背叛和數典忘祖。他指出，「蔣公收復臺灣、建設臺灣，應當飲水思源，堅持不要拆除」。

鍾維君說，最近國民黨立委訪問團訪問中國大陸成果斐然，福建居民恢復到馬祖旅遊，兩地可以通航。兩岸十幾個城市也會恢復通航台灣農產品可出口到大陸；「請問蔡英文政府是否有做到類似成果？」