省通勤時間睡車裡 特斯拉員工仍被裁

穆里略會在工廠休息室用微波爐加熱晚餐，並在工廠的設施中淋浴，然後在停車場的車裡睡覺。（截取自KTVU電視新聞）

在知名電動車企業特斯拉 近期的大規模裁員 中，即使是專注於工作，為了節省上下班時間睡在車裡、在工廠洗澡的員工也未能倖免。

據KTVU電視新聞報導，29歲的穆里略（Nico Murillo）在沒有任何預警的情況下上個月突然被告知，他被工作了五年的雇主解雇了。

穆里略在Linkdin上發文稱，4月15日周一早上，身為特斯拉加州 佛利蒙工廠生產主管的他，在上班途中收到一封電子郵件，稱他的職位「因重組而被取消」。

穆里略難以置信地繼續開車前往工廠，但當他到達並試圖刷卡時，卻沒有成功，保安把卡從他手中奪走了。他的工作帳戶也被停用。

穆里略是特斯拉4月以來解僱的約1萬4000名員工之一。這一數字令人震驚，占該公司全球員工人數的 10%。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在4月15日向所有員工發出的備忘錄中稱，裁員是一個「艱難的決定」，因為公司正在努力應對銷量下降的問題。

穆里略於2019年開始在特斯拉擔任生產助理，並逐步晉升為首席生產助理，最後成為生產主管。

他稱自己「為公司犧牲了很多」。去年的一段時間裡，基本上每周工作日都住在工廠停車場的車裡，以避免一個半小時的通勤時間。

他會在工廠休息室用微波爐加熱晚餐，並在工廠的設施中淋浴，然後在停車場的車裡睡覺。

儘管為工作做出了犧牲缺被裁員，穆里略還是很感激他在特斯拉的時光，以及一筆遣散費。他駕駛特斯拉Model Y，穿著特斯拉裝備，並稱「特斯拉確實教會了我如何快速克服挑戰」。