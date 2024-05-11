國會山股神裴洛西 5月首周獲利701萬

Quiver Quantitative發推預計，裴洛西到本月底淨值就可以達到2.5億左右。（翻攝自X平台）

專業追蹤政治人物投資 訊息的X平台帳號Quiver Quantitative5月7日透露，國會眾議員前議長裴洛西 （Nancy Pelosi）5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。該平台也表示：「這是從我們淨值儀表板（Networth Dashboard）發布以來看到的最大單周收益。」直呼簡直「不真實（unreal）」。

「股票法案（the Stock Act)」要求國會成員必須在45天內公布所有在股票、債券和商品期貨方面的金融交易。所以目前還不清楚裴洛西這次交易的細節。

從之前的紀錄來看，今年2月20日矽谷 網路安全公司Palo Alto Network在降低了2024年財年的營收預期之後，股價在盤後交易中直線下降20%。次日，裴洛西的丈夫買入了Palo Alto Networks25萬的看漲期權，賭它會在2025年1月17日過期之前漲到每股200元以上。而幾天之前，裴洛西丈夫就已經買入Palo Alto Networks高達100萬的看漲期權了。

去年一年，裴洛西也玩轉矽谷科技股，投資回報率達到標準普爾500指數的3倍之多。

2023年6月15日，裴洛西的丈夫行使了50支看漲期權，以每股80元的價格購買了5000股Apple公司的股票。目前Apple的股價已經翻倍。他同一天還行使50支看漲期權，以每股180元的價格購買了5000股Microsoft公司的股份。Microsoft現在的股價也是翻了倍。這兩個公司的期權都是在2022年購入的。

2023年12月22日，裴洛西以每支120元的價格購買了Nvidia50支的期權，有效期到2024年12月20日。當時Nvidia的股價是大約488元，而現在大約是887元。

裴洛西在股市的超高收益也給她帶來「國會山股神」的名頭，甚至有手機應用專門追蹤複製她的配股，個人理財機構也推出「裴洛西股票」的推薦。還有股民表示自己一直跟買，不過只是虧錢。自我分析一個原因是股市瞬息萬變，過了45天得到消息，情勢早已變化；另一個原因，就是心態不穩，拋進拋出，反而虧錢，應該要長期持有才好。