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媽媽教室廚藝講座 台廚秀台菜 240僑胞聞香而來

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區媽媽教室5月10日在狀元樓舉行台灣美食廚藝巡迴講座。（記者江碩涵／攝影）
金山灣區媽媽教室5月10日在狀元樓舉行台灣美食廚藝巡迴講座。（記者江碩涵／攝影）

金山灣區媽媽教室5月10日在狀元樓舉行台灣美食廚藝巡迴講座，邀請現任桃園喜來登酒店廚藝總監李佳其及領班廚師廖泰竣，現場示範經典台灣美食菜餚，現場吸引240位僑胞參加，台北駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑皆到場支持活動。

僑委會為協助美西地區台灣美食僑營餐飲業創業、提昇經營實力及行銷台灣美食品牌形象，並配合推動台灣美食能成功挑戰接軌主流國際化，每年都會舉辦台灣美食廚藝巡迴講座。今年的主廚準備了台灣蚵仔煎、寶島桂花蟹、老酒晶凍醉鮮蝦、經典五味軟絲、懷舊鮮魚五柳枝、蒜味赤肉羹、客家五香鹹豬肉、麻油雞飯及鮮香黑糖豆花等九道菜，呈現精緻食物風味的創意美食。

李佳其表示，他來舊金山灣區的前一站是鳳凰城和聖地牙哥，很喜歡灣區的天氣以及僑胞的熱情支持。他說，每到一個新地方，都會從頭開始備料，雖然食材不會太難找，但多少都與台灣的食材不太一樣，像是軟絲等食材，與台灣現撈的就是不太一樣，但他都能挑戰成功，煮出與台灣一模一樣口感的美食。

李佳其說，短短時間內要出九道菜，沒有停歇的展示廚藝給僑胞看，雖然壓力很大，但看到僑胞滿足的笑容，就覺得相當值得。

李佳其參加完10日的美食廚藝巡迴講座，11日將在舊金山聯合廣場參加第31年台灣文化節，這也是美國西岸最大的「台灣嘉年華活動」，他將在現場展示台灣料理。12日李佳其和廖泰竣則會參與世界日報主辦的「Taste of Taiwan輕食廚藝競賽及母親節園遊會」，並在廚藝競賽上擔任評審，並現場示範豆乳鹽酥雞等兩道菜。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，創辦媽媽教室已跨過30年，每年的台灣美食廚藝巡迴講座都叫好又叫座，也是僑胞們最喜歡的活動，希望能透過活動讓僑胞回味台灣美食，並學習、精進廚藝技術，強化與台灣故鄉的連結。

桃園喜來登酒店廚藝總監李佳其及領班廚師廖泰竣，現場示範經典台灣美食菜餚。（記者江...
桃園喜來登酒店廚藝總監李佳其及領班廚師廖泰竣，現場示範經典台灣美食菜餚。（記者江碩涵／攝影）
金山灣區媽媽教室5月10日在狀元樓舉行台灣美食廚藝巡迴講座，吸引240位僑胞到場...
金山灣區媽媽教室5月10日在狀元樓舉行台灣美食廚藝巡迴講座，吸引240位僑胞到場支持。（記者江碩涵／攝影）
桃園喜來登酒店廚藝總監李佳其，是今年的台灣美食廚藝巡迴講座主廚。（記者江碩涵／攝...
桃園喜來登酒店廚藝總監李佳其，是今年的台灣美食廚藝巡迴講座主廚。（記者江碩涵／攝影）

灣區 舊金山 母親節

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