籃球獨臂球王赴台 台僑薛靜英促成

在薛靜英（中）的牽頭與推動下，美國獨臂籃球球王艾特拉斯（右） 將於5月20日至6月3日帶領5位NCAA 球員赴台公益訪問。（受訪者提供）

灣區 有很多熱心公益的僑胞在不同的領域以各自的方式促進美台民間交流，已經來美30多年的薛靜英就是其中之一。在她的牽頭與推動下，美國獨臂籃球球王艾特拉斯 （Kevin Atlas） 將於5月20日至6月3日帶領5位NCAA 球員赴台公益訪問，以球會友推動「友善籃框」（Friendly Hoops ）2024計畫」，倡議台灣各籃球場施行運動平權、運動無障礙概念，每六個籃框中即設立一個籃框為「友善籃框」，禮讓身障及弱勢的朋友們有機會優先打球。

日前，薛靜英與本報分享了這場緣起十年前、橫跨太平洋的公益活動背後的心路歷程。

艾特拉斯自小左手斷臂，成長過程中在籃球場上常有被排擠或被刻意輕忽的經驗。他沒有因此放棄籃球，並堅持與健全人士同場競技，一路走來成為首位以獨臂打入美國大學聯賽NCAA D1一級球隊的球員。

薛靜英在得知他的勵志故事後希望分享給更多人，於是自2014年起三次邀請他赴台灣、中國大陸演講。艾特拉斯用自己的啟發與鼓勵他人的同時，他也對兩岸產生了情感與關心。於是當他知道台灣正在發起「Friendly Hoops 友善籃框」計畫，深受感動，主動表示願意支持並到台灣參與協助推動。

薛靜英說，他們一年前確定了想法，九個月前與台灣方面聯絡開始籌劃，可是直到今年3月還沒有找到一個贊助商。為了不讓這次公益活動計畫落空，她作出一個艱難決定，刷自己的信用卡支付艾特拉斯一行人的旅費。

薛靜英家的主要收入來自經營餐廳。而她的兩個孩子，一個剛剛工作不久，另一個馬上大學畢業，十萬元的旅費對她來說並不是一筆小數目。但是她相信，做公益不需要等賺到了足夠的錢或者退休後有了充裕的時間，「現在上帝給你這個機會，等你準備好了，機會可能沒了」。

薛靜英的家人都很支持她做公益，此次也將全家出動陪同艾特拉斯一行人赴台。而幸運的是，如她所說，「跨出第一步的時候紅海就會開」。這次籃球公益計畫經費上很快得到了解決，更獲北北基桃市政府及市長們的大力支持，期待能結合各縣市政府，從台灣出發共同興起一波實踐「Friendly Hoops 友善籃框」的設置計劃，並向全世界推廣。

「配合的單位看到這個故事，高度和寬度都不一樣了。」薛靜英為她的「小小夢想，成就大事」而高興感動，也希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多人多行善舉、幫助他人，「以生命影響生命的方式，為孩子做榜樣，同時自己也得到喜樂」。

這次「友善籃框」推動計畫獲得台新金控、富邦集團與紹洲興業、喜悅集團等企業的大力支持，以及陽明交大、中原、健行、台藝大、醒吾、輔仁等大學其籃球校隊的全力投入，還有台北和平高中與松山高中籃球校隊的參與。