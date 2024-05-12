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公衛官員：繼3月首例後 沙加緬度再出現麻疹病例

記者江碩涵／沙加緬度報導
戴維斯加大醫療中心確認，本周有一名當地的兒童確診患有麻疹，麻疹病毒已入侵沙加緬度地區，呼籲當地民眾千萬要小心。（本報資料照片）
戴維斯加大醫療中心確認，本周有一名當地的兒童確診患有麻疹，麻疹病毒已入侵沙加緬度地區，呼籲當地民眾千萬要小心。（本報資料照片）

沙加緬度縣府公共衛生單位指出，戴維斯加大醫療中心確認，本周有一名當地的兒童確診患有麻疹，麻疹病毒今年3月已入侵沙加緬度地區，這是繼3月後確認的第二例麻疹確診案例，政府呼籲當地民眾千萬要小心，尤其是從未打過麻疹疫苗的民眾，最好盡快與自己的家庭醫師聯絡，盡速補打疫苗。

根據中谷當地媒體KCRA報導，5月6日一名兒童晚上10時因為身體極度不舒服，被送到戴維斯加大醫療中心急診室，凌晨3時15分確認該名兒童患有麻疹，並立刻通報公共衛生單位以及當天在急診室可能接觸到的相關人士。

公共衛生單位指出，麻疹症狀包括發燒、起紅疹、咳嗽、流鼻涕和紅眼等，嬰幼兒、孕婦及免疫系統弱者可能伴隨高致命性的併發症，麻疹也具高度傳染力，確診者從紅疹出現的前四天至後四天均有傳染力，目前已知對抗該疾病的最佳方法為接種麻疹疫苗。

公共衛生單位指出，未接種麻疹疫苗或不確定自己到底有沒有打過麻疹疫苗的人們，只要接觸到麻疹，7至21天內就可能會有明顯症狀，呼籲當地民眾務必要小心。

美國2000年宣布麻疹在國內絕跡，但過去十年中，隨著全球麻疹疫苗接種率下降，美國爆發過多次大規模疫情，包括2014年迪士尼樂園曾導致125人染疫，主要原因都是因為沒有接種過疫苗。

今年初開始，加州衛生廳示警，隨著新冠疫後愈來愈多民眾出國旅遊，一些未接種過麻疹疫苗的人將高傳染性麻疹病毒從其他國家帶回加州，使加州麻疹感染人數再次呈現上升趨勢。

沙加緬度縣公共單位首度針對麻疹進行衛生宣導，並呼籲當地民眾，盡快審查自己的免疫接種和醫療紀錄，若確定沒有施打過疫苗，盡快透過電話或電子郵件聯繫家庭醫師或醫保單位，並監測自己是否發燒或出現不明原因的皮疹，只要一有症狀，請立刻到醫院就診。

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