新加州夢想水上樂園 今夏不及開放

沙加緬度的「新加州夢想水上樂園」因拆除執照發放延宕，整體計畫延遲，今年夏天確定無法準時開放。（翻攝自官網）

沙加緬度知名的水上樂園Raging Waters關門後，「新加州 夢想水上樂園」將在原址重建，取代原有的水上樂園，但因為計畫延宕，原預計今年夏天就要重新開門的水上樂園，只能延宕開放，今年夏天恐怕還不能使用。

負責「新加州夢想水上樂園」的公司Silverwood Entertainment 執行長杜納（Steven Dooner）表示，他們正在對水上樂園進行徹底重新設計，且這個樂園也將成為加州博覽會（Cal Expo）的主要樂園，但因為計畫進行大量拆除工作，政府發放拆除許可執照的過程比原本預計的時間還要長，因此計畫延宕。

杜納表示，「新加州夢想水上樂園」的拆除工程延宕太久，希望最快今年6月底可以進行拆除以及更換，包括園區內的造浪池、水池等，都需要更換，因為他希望能夠設計出全新的感受，讓更多造訪者認為這是一個全新的樂園，而不是只是舊瓶裝新酒而已。

原本的改建計畫是2024 年開始開放主要樂園，然後同步進行整體三年的整修計畫，每年整修一個部分，並新增兒童遊樂區、高速溜滑梯和一個人造衝浪池，但按照目前的進度，主要樂園都還沒開始整修，整體計畫不知會延宕到何時。