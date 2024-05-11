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華促會調查：46%槍枝假資訊微信傳播

記者劉先進 ／舊金山報導
華人平權促進會的調查報告發現，近一半（46%）關於槍枝的虛假資訊在微信上傳播。（取自報告）
華人平權促進會的調查報告發現，近一半（46%）關於槍枝的虛假資訊在微信上傳播。（取自報告）

華人平權促進會本周發布報告「危及我們生命的謊言：槍枝暴力虛假資訊在華語社區的驚人傳播」，該報告歷時23個月，調查槍枝暴力虛假資訊的傳播情況，發現近一半（46%）關於槍枝的虛假資訊在微信上傳播。

報告說，通過華促會的中文數字互動項目，包括中文事實核查網站闢謠吧(PiYaoBa)，華促會錄得104條在中文平台上流傳的支持槍枝的主要虛假資訊。這些資訊的總流覽量超過200萬。有100多個右翼中文帳戶在微信、推特、Telegram 和 YouTube上積極傳播這些虛假信息和政治宣傳。分析發現，在所有關於槍枝的錯誤資訊和虛假資訊中，有近一半（46%）在微信上傳播。目前，微信在美國擁有400萬用戶。

關於槍枝的主要虛假資訊敘事包括：禁槍是走向威權主義的一步，而擁有槍枝則代表「民主」。美國警察沒有義務保護人民，因此擁有槍枝是自衛的必要手段，尤其是在反亞裔仇恨高漲的時代，大規模槍擊案的槍手都是非裔、有色人種或跨性別人，並且與民主黨有關聯。民主黨的槍枝管制政策導致犯罪和槍擊事件增加，持槍的好人會阻止壞人犯罪。

華促會中文數字互動項目經理牛金霞(Jinxia Niu)說，中文網路虛假資訊對社區構成了重大挑戰。有些中文槍枝暴力虛假資訊是在轉述英語媒體上的資訊，但也有些是專門針對中文讀者、帶有右翼傾向的虛假資訊，其中一些資訊利用了中國移民的歷史和文化創傷。

華促會宣導管理主任汪樹基(Andy Wong)表示，在過去幾年裡，社區經歷了幾起備受矚目的大規模槍擊事件，事件中的兇手和受害者都是亞裔。槍枝暴力預防運動必須加大力度，努力打擊亞裔和移民社區的虛假資訊和錯誤資訊。

微信 亞裔 槍擊

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