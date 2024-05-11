北加熱浪來襲釀融雪快 民眾別去溪中游泳

謝拉內華達山脈的急流。 (急流泛舟業者網站sierrawhitewater.com)

北加州 過去幾天熱浪來襲，高山的積雪快速融化，安全機構呼籲民眾最好別到溪流中戲水納涼，加州最近已經有不只一人在急流中游泳時淹死。

加州緊急服務局的副局長柯林斯(Larry Collins)指出，最近在北加 州的史丹斯勞縣(Stanislaus County)和南加州的聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)，都發生戲水人在急流中淹死的慘劇，因此官方特別呼籲民眾應該避免這種危險，預防勝於出事後進行援救。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，在謝拉那華達山脈(Sierra Nevada)山腳下的溪流，因為融雪而有相當大的水量，優勝美地 一帶的河川也有同樣的現象。另一個問題是，空氣雖然炎熱，但融化的雪水卻很冰冷，不知情的人跳進水中，會發生休克的情況，然後被急流帶走而淹死。

官員指出，如果現在真的想下水游泳，應該穿上濕裝(wetsuits)或乾裝(drysuits)，並且要穿上救生衣(life jacket)，帶小孩到溪流旁邊遊玩，要確保兒童先穿上救生裝置。

柯林斯指出，當親友在水中出問題的時候，尤其是小孩溺水的時候，大眾經常奮不顧身的跳進水中救人，但這是不智的行為，在陸地上的人應該用繩子、救生圈或長竿來救人，而不是跳進水中增加一個要被救的人。