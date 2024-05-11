公安、經濟、交通 威善高談3法案

加州參議員威善高說明，他起草的SB 905、SB 969和SB 1031法案。（記者楊逸辰/攝影）

加州 參議員威善高（Scott Wiener）10日重點介紹了他起草的SB 905、SB 969和SB 1031，這三個即將在5月16日於州府參議院進行投票 的法案，它們分別與公共安全、城市經濟和公共交通相關。

SB 905是有關公共安全的法案，它主要針對那些對汽車進行破窗而入的犯罪案件。該法案規定，遭到汽車破窗盜竊的受害者不再需要出庭作證證明自己的車在遭竊時已經上鎖。

威善高說，目前，車內財物盜竊案件仍然面臨著「鎖門循環」（locked door loophole）的困境，即如果要給一名對汽車行竊的嫌犯定罪，控方既需要證明此人未經允許進入車輛，也要證明該車在遭竊時已經上鎖，而後者通常是通過受害者出庭作證的方式實現。這樣的法律制度令明顯的犯罪案件無法被明確地定奪，對那些駕車長途來到舊金山被竊的外來旅客來說更是相當不便。SB 905的規定消除了這一需求，令強行進入車輛的行為就足以證明犯人是對汽車進行盜竊犯罪。

SB 969是有關城市經濟的法案，它允許城市在公共地區創建「娛樂區」（Entertainment Zones），在這些區域中，當地的酒吧和餐廳將被允許在室外提供酒水服務。威善高表示，這一法案給了當地社區充分的自由來是否創建這樣的區域，同時「娛樂區」的建設對疫情 之後的本地商業恢復將是一劑有力的催化劑。

SB 1031是有關公共交通的法案，它將在2026年或之後的灣區投票中加入一項為交通提供資金的投票項目，並要求從明年開始對交通系統進行運營改革和合併評估。同時，它授權都市交通委員會 (MTC) 提出一項每年至少產生7.5億美元收入的措施，以穩定交通系統的運作、避免服務削減並改善服務，並提供額外資金改善道路和其他實體交通項目。