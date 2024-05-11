挺過地震、大火、鼠疫 東華醫院服務華埠125年

作為東華醫院長期的捐助者，陳英謀（Arthur Chan，左一）在慶典當晚決定再次捐贈125萬元，幫助醫院興建東華癌症中心。(記者王子涵/攝影）

為慶祝創院125周年，東華醫院（Chinese Hospital）9日晚在舊金山 凱悅酒店舉辦隆重慶典，回顧過去一個多世紀以來的歷史和成就，並展望未來繼續秉承優質醫療服務的承諾。

19世紀末，華裔 移民不僅飽受歧視，基本的醫療服務也無法得到保證。在缺醫少藥的情況下，東華醫院的前身東華醫局在1899年孕育而生，面向華人病患服務；1906年的舊金山地震與大火嚴重毀壞了東華醫局；1923年，15家華埠 機構精誠團結，成立了全美首家也是唯一的一家華埠社區醫院東華醫院，服務華埠至今。

在面對各種公共衛生危機時， 東華醫院總是站在最前線。從20世紀初的鼠疫到最近的新冠疫情，醫院迅速行動，積極保護社區，成為華埠堅實的支柱，促進華埠以及廣大舊金山市的社區健康。

東華醫院行政總裁張建清博士在慶典上表示：「這次慶典不僅慶祝東華醫院的輝煌歷史及傑出成就，也象徵我們對推動未來社區醫療發展的堅定承諾。」她提到，東華醫院最近被「美國新聞周刊」評為2024年度美國最佳州內醫院之一，是對醫院核心價值和文化的重大認可。

作為東華醫院長期的捐助者，陳英謀（Arthur Chan）在慶典當晚決定再次捐贈125萬元，幫助醫院興建東華癌症中心，其個人向東華醫院的總捐款數已超過400萬元，醫院向他頒發「年度最高公益慈善獎」；郭嘉麟醫生（Dr. Collin Poy Quock）因其在醫療保健創新及教育領導上的貢獻，榮獲「醫生卓越領導獎」；何國杰先生因其對東華醫院和舊金山商業、社區服務機文化方面做出的深遠影響，被授予「終身成就獎」。

舊金山市長布里德（London Breed）、前市長勃朗（Willie Brown）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）、中國駐舊金山總領事張建敏等數十位當地政要官員到場祝賀並發表講話，肯定東華醫院對華埠社區以及舊金山市的卓越貢獻。

東華醫院的主要病人群體都是年邁的華裔長者，醫院主要收入來自公共保險Medicare和Medi-Cal，其費用遠低於商業保險，加之在疫情期間勞動力和物資成本飆升的原因，東華醫院如同全美各地在醫療欠缺地區運營的小型獨立醫院一樣，面臨財政上的挑戰。此前，華裔州眾議員丁右立撥款1000萬元支持東華醫院建設亞急性醫護中心，政府撥款和個人捐款的幫助極大幫助東華醫院能夠繼續為社區服務。

據統計，慶典當晚共籌得163萬元。董事會主席余健峰表示，作為舊金山碩果僅存的獨立社區醫院，繼續獲得社會各界的支持至關重要。